https://ria.ru/20211108/rumyniya-1758138405.html

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия - РИА Новости, 08.11.2021

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:11

2021-11-08T22:11

2021-11-08T22:11

в мире

сша

румыния

нато

черное море

энтони блинкен

богдан ауреску

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску."Прежде всего, мы будем обсуждать, как углубить наше замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, подчеркнем важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования наших сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море, а также (важность) роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии", - сказал Ауреску перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стенограмму заявлений Ауреску распространила пресс-служба госдепартамента.

https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html

сша

румыния

черное море

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в мире, сша, румыния, нато, черное море, энтони блинкен, богдан ауреску