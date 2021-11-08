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https://ria.ru/20211108/rumyniya-1758138405.html
Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия
Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия - РИА Новости, 08.11.2021
Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия
Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:11
2021-11-08T22:11
в мире
сша
румыния
нато
черное море
энтони блинкен
богдан ауреску
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску."Прежде всего, мы будем обсуждать, как углубить наше замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, подчеркнем важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования наших сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море, а также (важность) роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии", - сказал Ауреску перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стенограмму заявлений Ауреску распространила пресс-служба госдепартамента.
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в мире, сша, румыния, нато, черное море, энтони блинкен, богдан ауреску
22:11 08.11.2021
 
Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия

Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Румыния обсуждает с США увеличение американского присутствия в стране по линии НАТО, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.
"Прежде всего, мы будем обсуждать, как углубить наше замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, подчеркнем важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования наших сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море, а также (важность) роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии", - сказал Ауреску перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стенограмму заявлений Ауреску распространила пресс-служба госдепартамента.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В миреСШАРумынияНАТОЧерное мореЭнтони БлинкенБогдан Ауреску
 
 
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