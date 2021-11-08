https://ria.ru/20211108/reestr-1758130220.html

Минюст включил пятерых россиян в список иноагентов

Минюст включил пятерых россиян в список иноагентов - РИА Новости, 08.11.2021

Минюст включил пятерых россиян в список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов пять человек, среди них адвокат Иван Павлов*, защищавший Ивана Сафронова. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:42

2021-11-08T20:42

2021-11-08T23:05

россия

общество

иван павлов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов пять человек, среди них адвокат Иван Павлов*, защищавший Ивана Сафронова."Восьмого ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Павлов Иван Юрьевич*, Ветошкина Валерия Валерьевна*, Заговора Максим Александрович*, Оленичев Максим Владимирович*, Скворцова Елена Сергеевна*", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Павлов возглавлял правозащитное объединение журналистов и юристов "Команда 29". Согласно данным из открытых источников, Валерия Ветошкина и Максим Оленичев были адвокатами "Команды 29", Максим Заговора возглавлял медиаотдел объединения, а Елена Скворцова была активисткой "Команды 29".В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования. Адвокаты называют вышеуказанные факторы целенаправленным давлением, препятствующим их профессиональной деятельности.*Физические лица, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

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россия, общество, иван павлов