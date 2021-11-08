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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода - РИА Новости, 08.11.2021
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:56
2021-11-08T17:56
распространение коронавируса
общество
госдума рф
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку."Может быть, сделаю (запрос - ред.). Минздрав РФ или правительство РФ могут подготовить бумагу - распоряжение, постановление - о том, чтобы внести такое правило: если человек каким-то образом получил сертификат, но захотел вакцинироваться, то ему эту прививку можно будет сделать. Мы говорим сейчас о том человеке, который пострадал в этом случае и хочет выйти из этой ситуации. Не о врачах, не о мошенниках, а именно о человеке, который попал в эту ситуацию. Если человек признается, значит, его прощают и вакцинируют", - сказал РИА Новости Леонов.По его словам, есть граждане, которые, купив поддельный сертификат, в итоге действительно испугались, если у них, например, скончался от коронавируса родственник. "В итоге приходит в больницу, но ему отказывают, потому что прививка уже как бы сделана. Он прививку нигде не может сделать, а хочет", - отметил Леонов."А если будет такое распоряжение Минздрава или правительства РФ, то таким людям смогут сделать, допустим, анализ на антитела за их счет и затем дать показания на проведение или отказ от проведения вакцинации", - уточнил парламентарий.
https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:56 08.11.2021
 
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода

Депутат Леонов предложил амнистировать раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.
"Может быть, сделаю (запрос - ред.). Минздрав РФ или правительство РФ могут подготовить бумагу - распоряжение, постановление - о том, чтобы внести такое правило: если человек каким-то образом получил сертификат, но захотел вакцинироваться, то ему эту прививку можно будет сделать. Мы говорим сейчас о том человеке, который пострадал в этом случае и хочет выйти из этой ситуации. Не о врачах, не о мошенниках, а именно о человеке, который попал в эту ситуацию. Если человек признается, значит, его прощают и вакцинируют", - сказал РИА Новости Леонов.
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По его словам, есть граждане, которые, купив поддельный сертификат, в итоге действительно испугались, если у них, например, скончался от коронавируса родственник. "В итоге приходит в больницу, но ему отказывают, потому что прививка уже как бы сделана. Он прививку нигде не может сделать, а хочет", - отметил Леонов.
"А если будет такое распоряжение Минздрава или правительства РФ, то таким людям смогут сделать, допустим, анализ на антитела за их счет и затем дать показания на проведение или отказ от проведения вакцинации", - уточнил парламентарий.
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