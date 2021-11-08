https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода

В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода - РИА Новости, 08.11.2021

В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:56

2021-11-08T17:56

2021-11-08T17:56

распространение коронавируса

общество

госдума рф

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку."Может быть, сделаю (запрос - ред.). Минздрав РФ или правительство РФ могут подготовить бумагу - распоряжение, постановление - о том, чтобы внести такое правило: если человек каким-то образом получил сертификат, но захотел вакцинироваться, то ему эту прививку можно будет сделать. Мы говорим сейчас о том человеке, который пострадал в этом случае и хочет выйти из этой ситуации. Не о врачах, не о мошенниках, а именно о человеке, который попал в эту ситуацию. Если человек признается, значит, его прощают и вакцинируют", - сказал РИА Новости Леонов.По его словам, есть граждане, которые, купив поддельный сертификат, в итоге действительно испугались, если у них, например, скончался от коронавируса родственник. "В итоге приходит в больницу, но ему отказывают, потому что прививка уже как бы сделана. Он прививку нигде не может сделать, а хочет", - отметил Леонов."А если будет такое распоряжение Минздрава или правительства РФ, то таким людям смогут сделать, допустим, анализ на антитела за их счет и затем дать показания на проведение или отказ от проведения вакцинации", - уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19