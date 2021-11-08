https://ria.ru/20211108/promyshlennost-1758017515.html

В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности

В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности - РИА Новости, 08.11.2021

В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности

Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:07

2021-11-08T11:07

2021-11-08T11:57

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.По его словам, это поможет России выйти в технологические лидеры."У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли", — сказал премьер на оперативном совещании со своими замами.Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях."Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения — это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности", — пояснил Мишустин.Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок."Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%. Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах — быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков", — указал глава кабмина.К концу десятилетия, по его прогнозам, отечественная промышленность будет выпускать не менее 70% высокотехнологичной продукции.Кроме того, утверждена программа цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта:Мишустин добавил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям — нужных специалистов.

https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758008617.html

https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html

https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756480286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, михаил мишустин