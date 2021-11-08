https://ria.ru/20211108/promyshlennost-1758017515.html
В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности
В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности - РИА Новости, 08.11.2021
В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности
Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:07
2021-11-08T11:07
2021-11-08T11:57
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.По его словам, это поможет России выйти в технологические лидеры."У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли", — сказал премьер на оперативном совещании со своими замами.Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях."Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения — это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности", — пояснил Мишустин.Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок."Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%. Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах — быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков", — указал глава кабмина.К концу десятилетия, по его прогнозам, отечественная промышленность будет выпускать не менее 70% высокотехнологичной продукции.Кроме того, утверждена программа цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта:Мишустин добавил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям — нужных специалистов.
https://ria.ru/20211108/pravitelstvo-1758008617.html
https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html
https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756480286.html
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экономика, правительство рф, михаил мишустин
11:07 08.11.2021 (обновлено: 11:57 08.11.2021)
В России проведут масштабную цифровую трансформацию в промышленности
Правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Кабмин проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин
.
По его словам, это поможет России выйти в технологические лидеры.
"У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли", — сказал премьер на оперативном совещании со своими замами.
Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях.
"Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения — это технологии интернет-вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности", — пояснил Мишустин.
Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их вывод на рынок.
"Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%. Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах — быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков", — указал глава кабмина.
К концу десятилетия, по его прогнозам, отечественная промышленность будет выпускать не менее 70% высокотехнологичной продукции.
Кроме того, утверждена программа цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшие десять лет предстоит реализовать четыре проекта:
—благодаря Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере уже в 2024 году около 80% граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок;
—через Единый контакт-центр можно будет получить всю интересующую информацию по теме социальной защиты;
—электронный кадровый документооборот позволит работодателям упростить кадровые вопросы и даст новые возможности для развития дистанционной занятости;
—портал "Работа в России" призван эффективно помогать соискателям находить подходящие вакансии.
Мишустин добавил, что современные технологии эффективно помогут соискателям находить подходящие вакансии, а предприятиям — нужных специалистов.