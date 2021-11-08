https://ria.ru/20211108/prigovor-1758069664.html
Житель Удмуртии получил 23 года колонии за изнасилование и убийство ребенка
Житель Удмуртии получил 23 года колонии за изнасилование и убийство ребенка - РИА Новости, 08.11.2021
Житель Удмуртии получил 23 года колонии за изнасилование и убийство ребенка
Верховный суд Удмуртии приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения убил 11-летнюю девочку и надругался... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:57
2021-11-08T14:57
2021-11-08T14:57
происшествия
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии приговорил к 23 годам лишения свободы местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения убил 11-летнюю девочку и надругался над ее телом, сообщили в прокуратуре по региону."Судом установлено, что весной 2021 года подсудимый в квартире своей знакомой в Сарапуле, находясь под воздействием наркотиков, совершил в отношении ее 11-летней дочери насильственные действия сексуального характера, после чего задушил девочку и надругался над ее телом", - говорится в сообщении.Были возбуждены уголовные дела об убийстве, насильственных действиях сексуального характера и надругательстве над телами умерших, его арестовали."Верховный суд Удмуртии назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 года 5 месяцев, с лишением права на 14 лет заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми", - сообщает прокуратура республики.
https://ria.ru/20211108/ubiystvo-1758062255.html
https://ria.ru/20211103/prestuplenie-1757589717.html
сарапул
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происшествия, сарапул, удмуртская республика (удмуртия)
Житель Удмуртии получил 23 года колонии за изнасилование и убийство ребенка
Житель Удмуртии получил 23 года колонии за изнасилование и убийство 11-летней девочки