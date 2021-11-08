https://ria.ru/20211108/podrostki-1758036404.html

На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника

На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника - РИА Новости, 08.11.2021

На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:28

2021-11-08T12:28

2021-11-08T13:34

происшествия

подростки

сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.По данным местных СМИ, на несовершеннолетнего в выходные напали сверстники и избили его за "жизнь не по понятиям", подросток находится в больнице. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел у площади Славы. Дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Причину конфликта следователи не назвали. Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проводят проверку из-за избиения подростка.

https://ria.ru/20211107/krasnoyarsk-1757946362.html

сахалинская область

россия

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происшествия, подростки, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия