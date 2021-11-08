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На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника - РИА Новости, 08.11.2021
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:28
2021-11-08T13:34
происшествия
подростки
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.По данным местных СМИ, на несовершеннолетнего в выходные напали сверстники и избили его за "жизнь не по понятиям", подросток находится в больнице. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел у площади Славы. Дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Причину конфликта следователи не назвали. Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проводят проверку из-за избиения подростка.
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происшествия, подростки, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:28 08.11.2021 (обновлено: 13:34 08.11.2021)
 
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника

На Сахалине СК завел дело о хулиганстве против пятерых подростков, напавших на сверстника

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным местных СМИ, на несовершеннолетнего в выходные напали сверстники и избили его за "жизнь не по понятиям", подросток находится в больнице.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел у площади Славы. Дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Причину конфликта следователи не назвали.
Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проводят проверку из-за избиения подростка.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 14:01
В Красноярском крае прокуратура начала проверку после стрельбы в спортзале
 
ПроисшествияПодросткиСахалинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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