https://ria.ru/20211108/podrostki-1758036404.html
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника - РИА Новости, 08.11.2021
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:28
2021-11-08T12:28
2021-11-08T13:34
происшествия
подростки
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о хулиганстве против пятерых подростков, избивших 15-летнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.По данным местных СМИ, на несовершеннолетнего в выходные напали сверстники и избили его за "жизнь не по понятиям", подросток находится в больнице. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел у площади Славы. Дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Причину конфликта следователи не назвали. Ранее в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проводят проверку из-за избиения подростка.
https://ria.ru/20211107/krasnoyarsk-1757946362.html
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происшествия, подростки, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:28 08.11.2021 (обновлено: 13:34 08.11.2021)
На Сахалине возбудили дело против подростков, избивших сверстника
На Сахалине СК завел дело о хулиганстве против пятерых подростков, напавших на сверстника