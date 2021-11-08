Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/oxxxymiron-1758054144.html
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация" - РИА Новости, 08.11.2021
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:44
2021-11-08T14:44
культура
рэп
youtube
oxxxymiron (мирон федоров)
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758054397_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_9e134dcf8b8ad52d26e52c2e410e79a9.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него.В своей новой работе, используя сложные метафоры, Мирон Федоров рассказывает о некой "запрещенной организации" и круговороте времени. В клипе, снятом Тимой ROHO, который не раз сотрудничал с Oxxxymiron, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и строки из трека.За несколько часов с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и более ста тысяч лайков. Трек "Организация" стал третьей музыкальной премьерой от Oxxxymiron за последнюю неделю. Ранее он выпустил треки "Цунами" и "Кто убил Марка?". Клип на последний за несколько дней набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. Многие поклонники Федорова надеялись, что он вот-вот выпустит новый альбом. Однако рэпер пока не подтверждает эту информацию.
https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758054397_0:0:2512:1884_1920x0_80_0_0_8c6ec5ffbccf7498751371d9c2204183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рэп, youtube, oxxxymiron (мирон федоров), новости культуры, музыка
14:44 08.11.2021
 
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"

Рэпер Oxxxymiron выпустил в Сети новый трек "Организация" и клип на него

© oxxxymironofficialOXXXYMIRON — ОРГАНИЗАЦИЯ
OXXXYMIRON — ОРГАНИЗАЦИЯ
© oxxxymironofficial
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него.
В своей новой работе, используя сложные метафоры, Мирон Федоров рассказывает о некой "запрещенной организации" и круговороте времени.
В клипе, снятом Тимой ROHO, который не раз сотрудничал с Oxxxymiron, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и строки из трека.
За несколько часов с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и более ста тысяч лайков.

"Наконец-то в рэп возвращается что-то, над чем можно думать"; "Слушайте, да это же даже больше чем рэп и хип-хоп. Это поэзия!"; "Великолепный текст, рифмовка, концентрация смысла и ритмики. Очень приятно слушать и очень приятно для ума. Ты вырос, очень вырос", — поделились мнением пользователи.

Трек "Организация" стал третьей музыкальной премьерой от Oxxxymiron за последнюю неделю. Ранее он выпустил треки "Цунами" и "Кто убил Марка?". Клип на последний за несколько дней набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.
Многие поклонники Федорова надеялись, что он вот-вот выпустит новый альбом. Однако рэпер пока не подтверждает эту информацию.
Кадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?
1 ноября, 16:04Культура
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип
 
КультурарэпYouTubeOxxxymiron (Мирон Федоров)Новости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
Лента новостейМолния
Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомным