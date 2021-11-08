https://ria.ru/20211108/oxxxymiron-1758054144.html
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация" - РИА Новости, 08.11.2021
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:44
2021-11-08T14:44
2021-11-08T14:44
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него.В своей новой работе, используя сложные метафоры, Мирон Федоров рассказывает о некой "запрещенной организации" и круговороте времени. В клипе, снятом Тимой ROHO, который не раз сотрудничал с Oxxxymiron, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и строки из трека.За несколько часов с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и более ста тысяч лайков. Трек "Организация" стал третьей музыкальной премьерой от Oxxxymiron за последнюю неделю. Ранее он выпустил треки "Цунами" и "Кто убил Марка?". Клип на последний за несколько дней набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube. Многие поклонники Федорова надеялись, что он вот-вот выпустит новый альбом. Однако рэпер пока не подтверждает эту информацию.
https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html
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рэп, youtube, oxxxymiron (мирон федоров), новости культуры, музыка
Третий релиз за неделю! Oxxxymiron выпустил новый трек "Организация"
Рэпер Oxxxymiron выпустил в Сети новый трек "Организация" и клип на него
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Организация" и опубликовал на YouTube клип на него.
В своей новой работе, используя сложные метафоры, Мирон Федоров рассказывает о некой "запрещенной организации" и круговороте времени.
В клипе, снятом Тимой ROHO, который не раз сотрудничал с Oxxxymiron, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и строки из трека.
За несколько часов с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и более ста тысяч лайков.
"Наконец-то в рэп возвращается что-то, над чем можно думать"; "Слушайте, да это же даже больше чем рэп и хип-хоп. Это поэзия!"; "Великолепный текст, рифмовка, концентрация смысла и ритмики. Очень приятно слушать и очень приятно для ума. Ты вырос, очень вырос", — поделились мнением пользователи.
Трек "Организация" стал третьей музыкальной премьерой от Oxxxymiron за последнюю неделю. Ранее он выпустил треки "Цунами" и "Кто убил Марка?". Клип на последний за несколько дней набрал более десяти миллионов просмотров на YouTube.
Многие поклонники Федорова надеялись, что он вот-вот выпустит новый альбом. Однако рэпер пока не подтверждает эту информацию.