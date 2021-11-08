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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211108/ogranicheniya-1758033139.html
Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях
Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях - РИА Новости, 08.11.2021
Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях
Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:18
2021-11-08T12:18
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода, отдельные категории жителей 60+ не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников.При отсутствии у части зрителей QR-кода действует ограничение: на мероприятиях в помещениях могут одновременно присутствовать не более 50 человек, на открытом воздухе - 500 человек. Ограничение не распространяется на мероприятия, проводимые в организациях сфер культуры и образования.На территории Подмосковья приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не вакцинировались или не переболели коронавирусом в последние 6 месяцев.Согласно сообщению, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников, а также перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников 60+, а также людей с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших коронавирусом.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:18 08.11.2021
 

Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода, отдельные категории жителей 60+ не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников.
"С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
При отсутствии у части зрителей QR-кода действует ограничение: на мероприятиях в помещениях могут одновременно присутствовать не более 50 человек, на открытом воздухе - 500 человек. Ограничение не распространяется на мероприятия, проводимые в организациях сфер культуры и образования.
"Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. Сохраняется обязательный масочный режим", - отмечается в сообщении.
На территории Подмосковья приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не вакцинировались или не переболели коронавирусом в последние 6 месяцев.
Согласно сообщению, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников, а также перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников 60+, а также людей с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших коронавирусом.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 11:43Распространение коронавируса
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 67 процентов
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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