https://ria.ru/20211108/ogranicheniya-1758033139.html

Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях

Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях - РИА Новости, 08.11.2021

Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях

Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:18

2021-11-08T12:18

2021-11-08T12:18

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода, отдельные категории жителей 60+ не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников.При отсутствии у части зрителей QR-кода действует ограничение: на мероприятиях в помещениях могут одновременно присутствовать не более 50 человек, на открытом воздухе - 500 человек. Ограничение не распространяется на мероприятия, проводимые в организациях сфер культуры и образования.На территории Подмосковья приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не вакцинировались или не переболели коронавирусом в последние 6 месяцев.Согласно сообщению, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников, а также перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников 60+, а также людей с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20211105/immunitet-1757787121.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев