Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни закончились в Подмосковье, при этом в регионе продолжат действовать ряд ограничений: массовые мероприятия можно посещать при наличии QR-кода, отдельные категории жителей 60+ не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников.
"С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
При отсутствии у части зрителей QR-кода действует ограничение: на мероприятиях в помещениях могут одновременно присутствовать не более 50 человек, на открытом воздухе - 500 человек. Ограничение не распространяется на мероприятия, проводимые в организациях сфер культуры и образования.
"Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. Сохраняется обязательный масочный режим", - отмечается в сообщении.
На территории Подмосковья приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если они еще не вакцинировались или не переболели коронавирусом в последние 6 месяцев.
Согласно сообщению, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников, а также перевести на удаленку 30% сотрудников и всех сотрудников 60+, а также людей с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших коронавирусом.