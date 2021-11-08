В Новосибирске умер еще один рабочий, попавший в кипяток
Умер второй из трех рабочих, попавших в кипяток в подвале лицея в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Слесарь лицея в Новосибирске, который еще с двумя рабочими Сибирской генерирующей компании (СГК) провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Новосибирской областной клинической больницы.
Утром 1 ноября двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ. На следующий день в больнице скончался рабочий теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.
"Второй пациент умер, третий остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщила собеседница агентства. В свою очередь, в новосибирском филиале СГК уточнили, что второй скончавшийся пациент не является сотрудником компании.
Ранее следователи СК РФ в Новосибирске возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Свою проверку проводит и прокуратура.
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