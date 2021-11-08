https://ria.ru/20211108/novosibirsk-1757999968.html

В Новосибирске умер еще один рабочий, попавший в кипяток

В Новосибирске умер еще один рабочий, попавший в кипяток - РИА Новости, 08.11.2021

В Новосибирске умер еще один рабочий, попавший в кипяток

Слесарь лицея в Новосибирске, который еще с двумя рабочими Сибирской генерирующей компании (СГК) провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:07

2021-11-08T09:07

2021-11-08T09:07

происшествия

новосибирск

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Слесарь лицея в Новосибирске, который еще с двумя рабочими Сибирской генерирующей компании (СГК) провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Новосибирской областной клинической больницы.Утром 1 ноября двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ. На следующий день в больнице скончался рабочий теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании.Ранее следователи СК РФ в Новосибирске возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности". Свою проверку проводит и прокуратура.

https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, сибирская генерирующая компания