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Рябков оценил вероятность изменения ядерной политики США
Рябков оценил вероятность изменения ядерной политики США - РИА Новости, 08.11.2021
Рябков оценил вероятность изменения ядерной политики США
У России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:41
2021-11-08T09:56
в мире
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в Москве "видели сообщения о диалоге между союзниками США, в частности, в Европе, и Вашингтоном, в ходе которого европейские страны НАТО, если верить публикациям, настаивали на незыблемости существующих параметров американского ядерного зонтика"."Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине", - добавил Рябков.Вместе с тем, Рябков отметил, что "пока в контактах с нами и при нынешней администрации и, конечно, при администрации (Дональда) Трампа не было ни малейших намеков на то, что такое движение возможно"."Все те сигналы, которые мы услышали и которые аккумулируем, в том числе, изучая ситуацию и анализируя то, над чем нам предстоит работать, скорее, свидетельствует об обратном - о понижении американцами порога применения их ядерного оружия, создания все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция (опция применения) может быть рассмотрена. Мы выражали озабоченность, что подобный подход сам по себе дестабилизирует ситуацию, ослабляет стратегическую стабильность. Но тем не менее, той схеме "соперничества великих держав", которую внедрили в Вашингтоне при Трампе и которой продолжают придерживаться сейчас, ядерному оружию придаётся все большее значение и отводится все большая роль. Это тревожно. Если сейчас, что называется, ветер там начинает меняться, ситуация будет смотреться по-иному", - подчеркнул замминистра."У них продолжается работа над ядерной доктриной в ее обновлённой версии. Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь", - сказал Рябков."Посмотрим, все это мы будем обсуждать в рамках предстоящего диалога с США по стратстабильности и рассчитываем на получение внятных объяснений того, что происходит и чего следует ожидать", - добавил он.Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым.
https://ria.ru/20211105/pentagon-1757719014.html
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в мире, сша, сергей рябков, россия
09:41 08.11.2021 (обновлено: 09:56 08.11.2021)
 
Рябков оценил вероятность изменения ядерной политики США

Рябков: Россия не думает, что США первыми перейдут к принципу неприменения ядерного оружия

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. У России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока у нас нет никакой информации, свидетельствующей о том, что движение пошло и пошло именно в данном направлении. Скорее, наоборот", - сказал Рябков.
Он отметил, что в Москве "видели сообщения о диалоге между союзниками США, в частности, в Европе, и Вашингтоном, в ходе которого европейские страны НАТО, если верить публикациям, настаивали на незыблемости существующих параметров американского ядерного зонтика".
"Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине", - добавил Рябков.
Вместе с тем, Рябков отметил, что "пока в контактах с нами и при нынешней администрации и, конечно, при администрации (Дональда) Трампа не было ни малейших намеков на то, что такое движение возможно".
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"Все те сигналы, которые мы услышали и которые аккумулируем, в том числе, изучая ситуацию и анализируя то, над чем нам предстоит работать, скорее, свидетельствует об обратном - о понижении американцами порога применения их ядерного оружия, создания все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция (опция применения) может быть рассмотрена. Мы выражали озабоченность, что подобный подход сам по себе дестабилизирует ситуацию, ослабляет стратегическую стабильность. Но тем не менее, той схеме "соперничества великих держав", которую внедрили в Вашингтоне при Трампе и которой продолжают придерживаться сейчас, ядерному оружию придаётся все большее значение и отводится все большая роль. Это тревожно. Если сейчас, что называется, ветер там начинает меняться, ситуация будет смотреться по-иному", - подчеркнул замминистра.
"У них продолжается работа над ядерной доктриной в ее обновлённой версии. Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь", - сказал Рябков.
"Посмотрим, все это мы будем обсуждать в рамках предстоящего диалога с США по стратстабильности и рассчитываем на получение внятных объяснений того, что происходит и чего следует ожидать", - добавил он.
Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым.
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