https://ria.ru/20211108/nelegaly-1758072645.html

В Белорусском Красном Кресте готовы помочь нелегальным мигрантам

В Белорусском Красном Кресте готовы помочь нелегальным мигрантам - РИА Новости, 08.11.2021

В Белорусском Красном Кресте готовы помочь нелегальным мигрантам

Белорусский Красный Крест готов оказать помощь мигрантам на белорусско-польской границе, сообщили РИА Новости в секретариате организации в понедельник. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:10

2021-11-08T15:10

2021-11-08T16:36

в мире

белоруссия

польша

красный крест

мигранты

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест готов оказать помощь мигрантам на белорусско-польской границе, сообщили РИА Новости в секретариате организации в понедельник.Как уточнили в организации, работа по решению гуманитарных задач включает предоставление продуктовых наборов, гигиенических средств и других предметов первой необходимости. При этом все шаги Белорусского Красного креста будут предприниматься в тесном взаимодействии с государственным пограничным комитетом Белоруссии.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. Свое заявление он проиллюстрировал видеозаписью с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей.

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, красный крест, мигранты, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии