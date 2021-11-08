15:10 08.11.2021 (обновлено: 16:36 08.11.2021)
В Белорусском Красном Кресте готовы помочь нелегальным мигрантам
Белорусский Красный Крест готов помочь мигрантам на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест готов оказать помощь мигрантам на белорусско-польской границе, сообщили РИА Новости в секретариате организации в понедельник.
"Белорусский Красный Крест чрезвычайно серьезно относится к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Мы находимся в постоянном контакте с представителями государственных органов, общественных организаций, а также международных партнеров. БКК готов оказать содействие в решении гуманитарных задач при их возникновении", - рассказали в минском офисе Красного креста.
Как уточнили в организации, работа по решению гуманитарных задач включает предоставление продуктовых наборов, гигиенических средств и других предметов первой необходимости. При этом все шаги Белорусского Красного креста будут предприниматься в тесном взаимодействии с государственным пограничным комитетом Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. Свое заявление он проиллюстрировал видеозаписью с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей.