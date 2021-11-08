https://ria.ru/20211108/musor-1758072419.html

Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора

Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора - РИА Новости, 08.11.2021

Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора

Жители Ленинградской области, с начала организации раздельного сбора мусора в регионе в декабре 2020 года, собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика, сообщил РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:09

2021-11-08T15:09

2021-11-08T15:09

ленинградская область

мусор

жкх

раздельный сбор мусора

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области, с начала организации раздельного сбора мусора в регионе в декабре 2020 года, собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общий объем пластика и стекла, отсортированных жителями Ленинградской области и собранных через расположенные во дворах специальные цветные контейнеры, к началу ноября составил 424 тонны."На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла, реализуемого региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области, задействованы девять районов из 18: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский. На придомовых контейнерных площадках расставлено 520 комплектов специальных контейнеров", — уточнили в пресс-службе.Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла вместе с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения. Для развития системы сортировки полезных фракций в регионе — теперь в рамках федеральной программы финансирования — будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на пять миллионов рублей. В конкурсном отборе приняли участие поселения 11 районов Ленинградской области.

https://ria.ru/20211103/derevya-1757569660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мусор, жкх, раздельный сбор мусора