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Ленинградская область
https://ria.ru/20211108/musor-1758072419.html
Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора
Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора - РИА Новости, 08.11.2021
Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора
Жители Ленинградской области, с начала организации раздельного сбора мусора в регионе в декабре 2020 года, собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика, сообщил РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:09
2021-11-08T15:09
ленинградская область
мусор
жкх
раздельный сбор мусора
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области, с начала организации раздельного сбора мусора в регионе в декабре 2020 года, собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общий объем пластика и стекла, отсортированных жителями Ленинградской области и собранных через расположенные во дворах специальные цветные контейнеры, к началу ноября составил 424 тонны."На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла, реализуемого региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области, задействованы девять районов из 18: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский. На придомовых контейнерных площадках расставлено 520 комплектов специальных контейнеров", — уточнили в пресс-службе.Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла вместе с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения. Для развития системы сортировки полезных фракций в регионе — теперь в рамках федеральной программы финансирования — будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на пять миллионов рублей. В конкурсном отборе приняли участие поселения 11 районов Ленинградской области.
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мусор, жкх, раздельный сбор мусора
15:09 08.11.2021
 

Жители Ленобласти с начала раздельного сбора ТКО сдали 424 тонны мусора

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЭксперты ОНФ выявили около 300 крупных переработчиков вторсырья
Эксперты ОНФ выявили около 300 крупных переработчиков вторсырья - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области, с начала организации раздельного сбора мусора в регионе в декабре 2020 года, собрали 351 тонну стекла и 73 тонны пластика, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, общий объем пластика и стекла, отсортированных жителями Ленинградской области и собранных через расположенные во дворах специальные цветные контейнеры, к началу ноября составил 424 тонны.
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"На данный момент в проекте раздельного сбора пластика и стекла, реализуемого региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области, задействованы девять районов из 18: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский. На придомовых контейнерных площадках расставлено 520 комплектов специальных контейнеров", — уточнили в пресс-службе.
Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла вместе с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет сократить объем мусора, требующего размещения. Для развития системы сортировки полезных фракций в регионе — теперь в рамках федеральной программы финансирования — будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на пять миллионов рублей. В конкурсном отборе приняли участие поселения 11 районов Ленинградской области.
"Параллельно с развитием централизованной системы раздельного сбора стекла и пластика в регионе реализуются другие мероприятия для обновления региональной системы обращения с отходами в рамках государственной политики. В их числе — строительство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и закупка контейнеров для ТКО", – уточнили в обладминистрации.
 
Ленинградская областьМусорЖКХраздельный сбор мусора
 
 
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