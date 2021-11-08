https://ria.ru/20211108/moskva-1758049808.html
Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы
Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 08.11.2021
Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы
Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы, в преддверии зимы она прошла диагностику и необходимый ремонт, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:26
2021-11-08T13:26
2021-11-08T14:52
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы, в преддверии зимы она прошла диагностику и необходимый ремонт, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации. В уборке будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично.Также расконсервировали технику, которая используется только зимой, – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки, а на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО обеспечили расстановку и круглосуточное дежурство 41 тягача."В преддверии зимы вся коммунальная техника прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
13:26 08.11.2021 (обновлено: 14:52 08.11.2021)
Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы
Парк московской коммунальной техники перевели на зимний режим эксплуатации