https://ria.ru/20211108/moskva-1758049808.html

Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 08.11.2021

Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы, в преддверии зимы она прошла диагностику и необходимый ремонт, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:26

2021-11-08T13:26

2021-11-08T14:52

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы, в преддверии зимы она прошла диагностику и необходимый ремонт, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации. В уборке будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично.Также расконсервировали технику, которая используется только зимой, – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки, а на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО обеспечили расстановку и круглосуточное дежурство 41 тягача."В преддверии зимы вся коммунальная техника прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы