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Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель

Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель - РИА Новости, 08.11.2021

Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель

Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:39

2021-11-08T16:39

2021-11-08T18:13

в мире

белоруссия

германия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова мигрантов.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Мигранты пытаются прорваться через белорусско-польскую границу Первые попытки мигрантов из Белоруссии прорвать польскую границу. Польские силовики публикуют видео. 2021-11-08T16:39 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, германия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео