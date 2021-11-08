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Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель - РИА Новости, 08.11.2021
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель
Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:39
2021-11-08T18:13
в мире
белоруссия
германия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова мигрантов.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Мигранты пытаются прорваться через белорусско-польскую границу
Первые попытки мигрантов из Белоруссии прорвать польскую границу. Польские силовики публикуют видео.
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в мире, белоруссия, германия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель
МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова мигрантов.
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16:39 08.11.2021 (обновлено: 18:13 08.11.2021)
 
Идущие к границе Белоруссии и Польши беженцы назвали свою конечную цель

Беженцы, направляющиеся к границе Белоруссии и Польши, надеются попасть в Германию

© REUTERS / Polish Defence MinistryБеженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Беженцы, идущие к границе Белоруссии с Польшей, ставят своей конечной целью попадание в Германию, сообщил в понедельник Sputnik Беларусь со ссылкой на слова мигрантов.
Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.

"Мигранты, которые были в лесу, заявили, что они направляются в Германию", — говорится в сообщении Sputnik Беларусь.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияГерманияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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