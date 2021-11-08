https://ria.ru/20211108/mchs-1757997247.html

В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех

В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех - РИА Новости, 08.11.2021

В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:09

2021-11-08T08:09

2021-11-08T10:52

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758013785_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2652c5c05ebcbdadc74adb571949b58a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в одноэтажном производственном здании на улице Республиканская, 106, где расположен мебельный цех, произошел в ночь на понедельник. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен 2 ранг. Жильцов соседнего дома эвакуировали.В 00.22 мск пожар удалось локализовать на 300 квадратных метрах. "В 6.30 возгорание полностью ликвидировано", - сказал он. Пострадавших нет. Огонь тушили около 90 человек и почти 30 единиц техники.

https://ria.ru/20211106/ekaterinburg-1757873414.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия