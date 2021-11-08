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В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех
В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех - РИА Новости, 08.11.2021
В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:09
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происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в одноэтажном производственном здании на улице Республиканская, 106, где расположен мебельный цех, произошел в ночь на понедельник. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен 2 ранг. Жильцов соседнего дома эвакуировали.В 00.22 мск пожар удалось локализовать на 300 квадратных метрах. "В 6.30 возгорание полностью ликвидировано", - сказал он. Пострадавших нет. Огонь тушили около 90 человек и почти 30 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:09 08.11.2021 (обновлено: 10:52 08.11.2021)
 
В Ростовской области пожарные потушили мебельный цех

Пожарные потушили мебельный цех в Ростовской области

© Фото : ГУМЧС России по Ростовской областиПожар на улице Республиканская в городе Ростове-на-Дону
Пожар на улице Республиканская в городе Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : ГУМЧС России по Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в одноэтажном производственном здании на улице Республиканская, 106, где расположен мебельный цех, произошел в ночь на понедельник. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен 2 ранг. Жильцов соседнего дома эвакуировали.
В 00.22 мск пожар удалось локализовать на 300 квадратных метрах. "В 6.30 возгорание полностью ликвидировано", - сказал он. Пострадавших нет. Огонь тушили около 90 человек и почти 30 единиц техники.
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