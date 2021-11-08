https://ria.ru/20211108/loboda-1758036247.html
Лобода прокомментировала отношения с Крапивиной после конфликта
Лобода прокомментировала отношения с Крапивиной после конфликта - РИА Новости, 08.11.2021
Лобода прокомментировала отношения с Крапивиной после конфликта
Светлана Лобода рассказала, что только недавно стала общаться с Нателлой Крапивиной после скандального высказывания бывшего продюсера. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:27
2021-11-08T13:27
2021-11-08T13:27
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Светлана Лобода рассказала, что только недавно стала общаться с Нателлой Крапивиной после скандального высказывания бывшего продюсера.В интервью Марии Ефросининой Лобода призналась, что Нателла – резкий по характеру человек.Они познакомились около 12 лет назад на дне рождения общей подруги. По словам Лободы, эта встреча поменяла их жизни."Мы взялись за руки и не отпускали друг друга. Мы поняли, что мы как будто родственники – что-то сильное между нами, какая-то энергия…", – призналась артистка.Поводом для конфликта стало неосторожное высказывание Крапивиной по поводу совместного выхода Киркорова и рэпера Dava на премии "Муз-ТВ".
https://ria.ru/20211026/loboda-1756255309.html
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шоу-бизнес, светлана лобода, знаменитости
Лобода прокомментировала отношения с Крапивиной после конфликта
Лобода рассказала о примирении с Крапивиной после конфликта со скандальным высказыванием
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Светлана Лобода рассказала, что только недавно стала общаться с Нателлой Крапивиной после скандального высказывания бывшего продюсера.
"Мы только-только начали общаться после этого конфликта. Я высказала все, что я думаю, потому что в этой ссоре я фигурировала – меня облили с ног до головы непонятно за что. Когда я задаю вопрос, зачем так поступать, если нас все время вместе связывают, она отвечает, что это не так, что она самодостаточный человек. Как с этим спорить?" – рассказала Лобода.
В интервью Марии Ефросининой Лобода призналась
, что Нателла – резкий по характеру человек.
"Я ее знаю, она просто такой человек. Она скажет, а через секунду говорит: "Я не это имела в виду". У нее все через конфликт, через протест, она очень резкая", – сказала певица.
Они познакомились около 12 лет назад на дне рождения общей подруги. По словам Лободы, эта встреча поменяла их жизни.
"Мы взялись за руки и не отпускали друг друга. Мы поняли, что мы как будто родственники – что-то сильное между нами, какая-то энергия…", – призналась артистка.
Поводом для конфликта стало
неосторожное высказывание Крапивиной по поводу совместного выхода Киркорова и рэпера Dava на премии "Муз-ТВ".