Лобода прокомментировала отношения с Крапивиной после конфликта

"Мы только-только начали общаться после этого конфликта. Я высказала все, что я думаю, потому что в этой ссоре я фигурировала – меня облили с ног до головы непонятно за что. Когда я задаю вопрос, зачем так поступать, если нас все время вместе связывают, она отвечает, что это не так, что она самодостаточный человек. Как с этим спорить?" – рассказала Лобода.