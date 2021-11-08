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Россия направит своих наблюдателей на выборы в Венесуэле
Россия направит своих наблюдателей на выборы в Венесуэле - РИА Новости, 08.11.2021
Россия направит своих наблюдателей на выборы в Венесуэле
Россия готова направить своих наблюдателей на муниципальные и региональные выборы, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:38
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оон
венесуэла
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия готова направить своих наблюдателей на муниципальные и региональные выборы, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией."Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей. Отмечаем, что приглашение направить соответствующих экспертов было направлено Евросоюзу и ООН. Рассчитываем, что эти приглашения также будут приняты", - сказал Лавров на пресс-конференции.Глава МИД Венесуэлы сообщил, в свою очередь, что эти выборы имеют огромное значение, и подчеркнул, что Каракас пригласил на выборы в стране российских представителей."Мы пригласили представителей РФ для участия в качестве наблюдателей. Пригласили другие страны, представителей международного сообщества... а также делегацию Евросоюза...Это будет очень важный выборный процесс", - отметил он.В выборах 21 ноября в Венесуэле примут участие 42 национальных политических движения и 64 региональные партии, включая правую оппозицию, которая в 2016-2021 годах контролировала парламент страны, однако отказалась принимать участие в очередных парламентских выборах. В стране уже работают не менее 10 наблюдателей от Евросоюза, их число достигнет 100 перед днем голосования.
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353
60
"Мы готовы оказывать все необходимое содействие" – Лавров о выборах в Венесуэле
Россия готова направить своих наблюдателей на муниципальные и региональные выборы, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией.
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оон, венесуэла, сергей лавров, россия
14:38 08.11.2021 (обновлено: 16:11 08.11.2021)
 
Россия направит своих наблюдателей на выборы в Венесуэле

Лавров: Россия направит своих наблюдателей на выборы в Венесуэле в ноябре

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия готова направить своих наблюдателей на муниципальные и региональные выборы, которые пройдут в Венесуэле 21 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Феликсом Пласенсией.
"Мы готовы оказывать все необходимое содействие нашим друзьям в их проведении. Направим наших наблюдателей. Отмечаем, что приглашение направить соответствующих экспертов было направлено Евросоюзу и ООН. Рассчитываем, что эти приглашения также будут приняты", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД Венесуэлы сообщил, в свою очередь, что эти выборы имеют огромное значение, и подчеркнул, что Каракас пригласил на выборы в стране российских представителей.
"Мы пригласили представителей РФ для участия в качестве наблюдателей. Пригласили другие страны, представителей международного сообщества... а также делегацию Евросоюза...Это будет очень важный выборный процесс", - отметил он.
В выборах 21 ноября в Венесуэле примут участие 42 национальных политических движения и 64 региональные партии, включая правую оппозицию, которая в 2016-2021 годах контролировала парламент страны, однако отказалась принимать участие в очередных парламентских выборах. В стране уже работают не менее 10 наблюдателей от Евросоюза, их число достигнет 100 перед днем голосования.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МИД объяснил отказ Лаврова от участия в нормандской встрече министров
 
ООНВенесуэлаСергей ЛавровРоссия
 
 
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