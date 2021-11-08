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Международный день КВН

Международный день КВН - РИА Новости, 08.11.2021

Международный день КВН

8 ноября ежегодно с 2001 года отмечается Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН). Идею праздника предложил президент Клуба веселых и находчивых... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:31

2021-11-08T02:31

2021-11-08T02:32

справки

международный день квн

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8 ноября ежегодно с 2001 года отмечается Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН). Идею праздника предложил президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, а дата была выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. Идея создания телевизионного проекта, напоминающего чешскую телепрограмму "Гадай, гадай, гадальщик" (ГГГ), родилась в 1957 году. Ее авторами были работник Центрального телевидения Сергей Муратов (1931-2015), врач Альберт Аксельрод (1934-1991) и инженер Михаил Яковлев (1926-1989). Вместе они придумали схожую по жанру и названию игру – ВВВ – "Вечер веселых вопросов".Первый сценарий "ВВВ" написали Михаил Яковлев с Андреем Донатовым в 1957 году. Редактором был Сергей Муратов, а ведущими – популярный композитор Никита Богословский и молодая актриса Маргарита Лифанова Передача проходила в прямом эфире и имела большой успех, но вышла всего три раза. После накладки в прямом эфире она была снята.Через четыре года появилась идея игры КВН – "Клуба веселых и находчивых". Авторам идеи хотелось, чтобы проект был сугубо телевизионным, поэтому такое название очень подходило: КВНом в те времена называлась марка телевизоров – солидных ящиков с крохотным экраном. Первая передача под названием "КВН" вышла в эфир 8 ноября 1961 года. В ее создании участвовали редактор Елена Гальперина и режиссер Белла Сергеева. На первую игру были приглашены команды Московского института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института. Поначалу передача была веселой викториной, постепенно в течение нескольких лет в ней стали появляться конкурсы: приветствие, разминка, домашнее задание, БРИЗ, конкурс капитанов. В них все меньше оставалось вопросов на эрудицию, они становились все более зрелищными, сценическими, театральными. Среди первых ведущих были студенты ВГИКа Элем Климов и Александр Белявский, киноактрисы Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Со временем сложился постоянный дуэт ведущих – Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова. С 1964 года ведущим КВН стал Александр Масляков, который в настоящее время является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". Несколько лет его партнершей по КВН была диктор Светлана Жильцова. С 1968 года КВН стали записывать, до этого он шел в прямом эфире. В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР.Первая игра возрожденного КВН вышла в эфир 25 мая 1986 года. Встречались в ней команды двух инженерно-строительных институтов – Московского и Воронежского, но первым чемпионом стала команда Одесского государственного университета.На Маслякова кроме ведения программы легли и редакторские функции. В 1987 году Масляков стал руководителем телевизионной передачи. В настоящее время основанный Масляковым Международный союз (МС) КВН разбит на многоступенчатую систему лиг, которые делятся по главенству на телевизионные, центральные и официальные. Главной лигой МС КВН, где соревнуются лучшие команды Клуба, является Высшая лига. На играх Высшей лиги проводится телевизионная съемка, эфиры игр выходят на Первом канале в прайм-тайм. Следующей по главенству является Премьер-лига КВН, открытая в 2003 году. До 2021 года Премьер-лига выходила в эфир на Первом канале. С 2021 года лига стала неэфирной, но сохранила статус главной лиги, готовящей команды к играм Высшей лиги КВН. Чемпион лиги получает право участия в играх Высшей лиги следующего сезона.В 2013 году была открыта Международная лига КВН. Игры лиги проводятся в Минске (Белоруссия). В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией игры временно проводятся в Смоленске. В сезоне 2021 года в Международной лиге играет 24 команды КВН. Также для подготовка команд к участию в Высшей лиге в 1993 году была создана Первая лига. Чемпион Первой лиги автоматически становится участником Высшей лиги КВН. Состав телевизионных лиг формируется по итогам Международного фестиваля команд КВН в городе Сочи из команд, которые прошли во Второй тур фестиваля. Решение по распределению команд в эти лиги утверждается президентом МС КВН Александром Масляковым.Основными базами подготовки команд для телевизионных лиг КВН являются центральные лиги. В настоящее время их восемь. В центральных лигах имеют право играть команды, получившие на Международном фестивале команд КВН в Сочи статусы "2 тур" и "повышенный рейтинг", а также команды в количестве 20% от общего числа участников сезона лиги (в том числе не приехавшие на международный фестиваль в Сочи) по усмотрению редакторов лиги.В МС КВН входит 60 официальных лиг, целью которых является создание и развитие новых команд КВН в своем регионе. В официальных лигах имеют право играть региональные команды, не получившие никакого статуса в Международном фестивале в Сочи, и команды, не принимавшие участие в этом фестивале.В МС КВН существуют лиги особого статуса – телевизионная всероссийская Юниор-Лига КВН, Лига силовых структур "Подъем" и "СВОЯ лига". Всероссийская Юниор-Лига КВН открыта в 2001 года, с 2005 года – официальная лига международного союза КВН. В 2017 года игры лиги транслировались на канале "Карусель" под названием "Детский КВН". В 2018 году телепроект переехал на федеральный канал "СТС". 31 октября 2021 года на телеканале СТС в эфир вышла первая игра "Суперлиги", где за главный приз в один миллион рублей борются комедийные команды, которые возглавляют "звездные" капитаны. По словам Маслякова, "Суперлига" – особенная лига для команд КВН, любимых зрителями и готовых вновь собраться, чтобы продемонстрировать свои возможности. Из КВН "вышли" Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Аркадий Хайт, Аркадий Инин, Александр Курляндский, Юлий Гусман, Татьяна Лазарева, Валдис Пельш, Михаил Шац, Олег Филимонов, Алексей Кортнев, Елена Ханга, Михаил Марфин, Наталья Громушкина, Артем Тарасов, Владимир Семаго, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие.В 2013 году в Москве был открыт Дом КВН под названием "Планета КВН.Ко Дню рождения КВН проводятся спецпроекты. В 2001 году был придуман формат игр сборных, собранные по разным принципам – 20-й век против 21-го, чемпионы – против нечемпионов и так далее. Идея провести "утешительную игру" и разыграть дополнительную путевку в финал появилась в 2009 году. Название Кубка мэра Москвы спецпроект получил в 2012 году – и с тех пор его не меняет.В 2021 году Кубок мэра Москвы проходил 27 октября. На кубке были разыграны место в Высшей лиге 2022 года и место в финале Высшей лиги 2021 года. 23 ноября 2021 года в Крокус Сити Холле пройдет спецпроект под названием "День рождения КВН", посвященный 60-летию КВН. Мероприятие состоится в формате COVID-free. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, международный день квн