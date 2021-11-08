https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758050102.html
В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19
В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19
Ситуация в Подмосковье с коронавирусом напряженная, но стабилизировалась за нерабочие дни, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:27
2021-11-08T13:27
2021-11-08T13:27
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909548_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_091ab78ec7ef83576925a9c7d7207580.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация в Подмосковье с коронавирусом напряженная, но стабилизировалась за нерабочие дни, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."И ситуация, в принципе, напряженная, но действительно стабилизировалась за прошедшую неделю. Мы видим, что по госпитализации стабилизация есть, рост мы не видим",- сказала Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области.
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758048663.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909548_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_cffba89c9097e7822fca9dc9873773ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19
Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: ситуация с COVID-19 в области напряженная