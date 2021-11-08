https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758050102.html

В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19

В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

В Подмосковье оценили ситуацию с COVID-19

Ситуация в Подмосковье с коронавирусом напряженная, но стабилизировалась за нерабочие дни, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:27

2021-11-08T13:27

2021-11-08T13:27

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация в Подмосковье с коронавирусом напряженная, но стабилизировалась за нерабочие дни, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."И ситуация, в принципе, напряженная, но действительно стабилизировалась за прошедшую неделю. Мы видим, что по госпитализации стабилизация есть, рост мы не видим",- сказала Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758048663.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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