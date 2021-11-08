https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758040166.html
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:45
2021-11-08T12:45
2021-11-08T12:45
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КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек."На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 315 человек… Возраст пациентов – от 1 месяца до 100 лет", - сообщил оперштаб в понедельник. По данным властей, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 83 925, 7735 пациентов спасти не удалось.Нерабочие дни на Кубани по решению региональных властей были введены с 30 октября по 7 ноября. В воскресенье в оперштабе региона сообщили, что далее режим нерабочих дней продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать. Сейчас в Краснодарском крае доступ в развлекательные заведения разрешен только по QR-коду либо со справкой для переболевших коронавирусом. Аналогичные ограничения действуют для посетителей объектов общепита до 14 ноября. До этой же даты справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе также установлен до 14 ноября.Между тем в местных пабликах вечером в воскресенье были опубликованы фото, на которых видно, как люди возвращаются в электричках с побережья. На кадрах видно, что вагон переполнен, часть пассажиров едет стоя, практически ни на ком нет масок.
https://ria.ru/20211108/nerabochie_dni-1758034773.html
https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 — 315 человек
КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
"На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 315 человек… Возраст пациентов – от 1 месяца до 100 лет", - сообщил оперштаб в понедельник. По данным властей, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 83 925, 7735 пациентов спасти не удалось.
Нерабочие дни на Кубани по решению региональных властей были введены с 30 октября по 7 ноября. В воскресенье в оперштабе региона сообщили, что далее режим нерабочих дней продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать. Сейчас в Краснодарском крае
доступ в развлекательные заведения разрешен только по QR-коду либо со справкой для переболевших коронавирусом. Аналогичные ограничения действуют для посетителей объектов общепита до 14 ноября. До этой же даты справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе также установлен до 14 ноября.
Между тем в местных пабликах вечером в воскресенье были опубликованы фото, на которых видно, как люди возвращаются в электричках с побережья. На кадрах видно, что вагон переполнен, часть пассажиров едет стоя, практически ни на ком нет масок.