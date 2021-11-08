Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758040166.html
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:45
2021-11-08T12:45
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757723960_0:289:3127:2048_1920x0_80_0_0_31fd02614b06dda199bc248f147a1540.jpg
КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек."На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 315 человек… Возраст пациентов – от 1 месяца до 100 лет", - сообщил оперштаб в понедельник. По данным властей, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 83 925, 7735 пациентов спасти не удалось.Нерабочие дни на Кубани по решению региональных властей были введены с 30 октября по 7 ноября. В воскресенье в оперштабе региона сообщили, что далее режим нерабочих дней продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать. Сейчас в Краснодарском крае доступ в развлекательные заведения разрешен только по QR-коду либо со справкой для переболевших коронавирусом. Аналогичные ограничения действуют для посетителей объектов общепита до 14 ноября. До этой же даты справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе также установлен до 14 ноября.Между тем в местных пабликах вечером в воскресенье были опубликованы фото, на которых видно, как люди возвращаются в электричках с побережья. На кадрах видно, что вагон переполнен, часть пассажиров едет стоя, практически ни на ком нет масок.
https://ria.ru/20211108/nerabochie_dni-1758034773.html
https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757723960_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_73f838b242bdd1642bc092f5ce57d325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:45 08.11.2021
 
На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

На Кубани зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 — 315 человек

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Кубань после завершения нерабочей недели зафиксировала новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает оперштаб региона.
Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевших произошел летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 12:23Распространение коронавируса
В Кремле считают преждевременным оценивать эффект от нерабочих дней
"На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 315 человек… Возраст пациентов – от 1 месяца до 100 лет", - сообщил оперштаб в понедельник. По данным властей, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 83 925, 7735 пациентов спасти не удалось.
Нерабочие дни на Кубани по решению региональных властей были введены с 30 октября по 7 ноября. В воскресенье в оперштабе региона сообщили, что далее режим нерабочих дней продлеваться не будет, но все ранее введенные до 14 ноября ограничения продолжат действовать. Сейчас в Краснодарском крае доступ в развлекательные заведения разрешен только по QR-коду либо со справкой для переболевших коронавирусом. Аналогичные ограничения действуют для посетителей объектов общепита до 14 ноября. До этой же даты справка, QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или медотвод понадобится для посещения ТРК и ТРЦ в городах-курортах. Запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе также установлен до 14 ноября.
Между тем в местных пабликах вечером в воскресенье были опубликованы фото, на которых видно, как люди возвращаются в электричках с побережья. На кадрах видно, что вагон переполнен, часть пассажиров едет стоя, практически ни на ком нет масок.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 01:29Распространение коронавируса
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"