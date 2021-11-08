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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758033689.html
Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом
Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 08.11.2021
Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом
Стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве, но в стране подобной стабилизации еще нет, нужна вакцинация, заявил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:20
2021-11-08T12:20
распространение коронавируса
общество
смоленская область
москва
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве, но в стране подобной стабилизации еще нет, нужна вакцинация, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, оценивая эффект от нерабочих дней."В Москве такая стабилизация наблюдается. Что касается страны, то в стране особо стабилизации пока нет, помогут эти дни или не помогут – это достаточно неясно, поможет вакцинация. Нужно вакцинироваться, а остальные средства являются вспомогательными", - ответил Альтштейн на вопрос, стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране после нерабочих дней.Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Нерабочие дни продлятся в пяти регионах: еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области - до 10 ноября.
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общество, смоленская область, москва, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
12:20 08.11.2021
 
Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Вирусолог Альтштейн: ситуация с COVID-19 стабилизировалась в Москве, но не по всей России

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве, но в стране подобной стабилизации еще нет, нужна вакцинация, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, оценивая эффект от нерабочих дней.
"В Москве такая стабилизация наблюдается. Что касается страны, то в стране особо стабилизации пока нет, помогут эти дни или не помогут – это достаточно неясно, поможет вакцинация. Нужно вакцинироваться, а остальные средства являются вспомогательными", - ответил Альтштейн на вопрос, стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране после нерабочих дней.
Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Нерабочие дни продлятся в пяти регионах: еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области - до 10 ноября.
 
Распространение коронавирусаОбществоСмоленская областьМоскваВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий Альтштейн
 
 
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