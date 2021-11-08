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Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 08.11.2021

Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве, но в стране подобной стабилизации еще нет, нужна вакцинация, заявил РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:20

2021-11-08T12:20

2021-11-08T12:20

распространение коронавируса

общество

смоленская область

москва

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается в Москве, но в стране подобной стабилизации еще нет, нужна вакцинация, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, оценивая эффект от нерабочих дней."В Москве такая стабилизация наблюдается. Что касается страны, то в стране особо стабилизации пока нет, помогут эти дни или не помогут – это достаточно неясно, поможет вакцинация. Нужно вакцинироваться, а остальные средства являются вспомогательными", - ответил Альтштейн на вопрос, стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране после нерабочих дней.Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом отдельные субъекты РФ могли установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Нерабочие дни продлятся в пяти регионах: еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области - до 10 ноября.

смоленская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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