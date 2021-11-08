Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758030295.html
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:05
2021-11-08T12:20
распространение коронавируса
севастополь
коронавирус в россии
общество
республика крым
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575145929_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_996a087a90382ffea36cfa5699f2c98c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев."Видим, что стабилизация некая произошла. Понятно, что расслабляться не стоит", - сказал в ходе заседания правительства Развожаев.По словам вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "напряженная, но характеризуется достижением пика, который город переживает уже вторую неделю". По его данным, заболеваемость за неделю увеличилась на 1% (2451 человек), суточные темпы заболеваемости снизились на 7%. Свободный коечный фонд в городе на данный момент составляет 12% (занято 1232 из 1395 коек). За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 345 человек.Губернатор отметил возросшие темпы вакцинации. Всего в Севастополе необходимо вакцинировать 328,5 тысячи человек (80% от численности населения) для достижения коллективного иммунитета. На данный момент первым компонентом привито более 200 тысяч горожан, вторым - 165 тысяч человек, ревакцинированы более 23 тысяч человек.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Севастополе после приостановки начали работу предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, вход в них возможен при наличии QR-кода.
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936172.html
https://ria.ru/20211108/turisty-1758027279.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575145929_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d5c02de9b49aa43816bd7435dbb0c5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, коронавирус в россии, общество, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
Материал дополняется
12:05 08.11.2021 (обновлено: 12:20 08.11.2021)
 
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

Развожаев: ситуация с COVID-19 в Севастополе стабилизирована, но остается напряженной

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Видим, что стабилизация некая произошла. Понятно, что расслабляться не стоит", - сказал в ходе заседания правительства Развожаев.
Медик в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 11:09Распространение коронавируса
В Крыму зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
По словам вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "напряженная, но характеризуется достижением пика, который город переживает уже вторую неделю". По его данным, заболеваемость за неделю увеличилась на 1% (2451 человек), суточные темпы заболеваемости снизились на 7%. Свободный коечный фонд в городе на данный момент составляет 12% (занято 1232 из 1395 коек). За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 345 человек.
Губернатор отметил возросшие темпы вакцинации. Всего в Севастополе необходимо вакцинировать 328,5 тысячи человек (80% от численности населения) для достижения коллективного иммунитета. На данный момент первым компонентом привито более 200 тысяч горожан, вторым - 165 тысяч человек, ревакцинированы более 23 тысяч человек.
В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Севастополе после приостановки начали работу предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, вход в них возможен при наличии QR-кода.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 11:51Туризм
В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
 
Распространение коронавирусаСевастопольКоронавирус в РоссииОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоМихаил РазвожаевКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"