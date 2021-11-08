https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758030295.html

В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:05

2021-11-08T12:05

2021-11-08T12:20

распространение коронавируса

севастополь

коронавирус в россии

общество

республика крым

здоровье - общество

михаил развожаев

коронавирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев."Видим, что стабилизация некая произошла. Понятно, что расслабляться не стоит", - сказал в ходе заседания правительства Развожаев.По словам вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "напряженная, но характеризуется достижением пика, который город переживает уже вторую неделю". По его данным, заболеваемость за неделю увеличилась на 1% (2451 человек), суточные темпы заболеваемости снизились на 7%. Свободный коечный фонд в городе на данный момент составляет 12% (занято 1232 из 1395 коек). За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 345 человек.Губернатор отметил возросшие темпы вакцинации. Всего в Севастополе необходимо вакцинировать 328,5 тысячи человек (80% от численности населения) для достижения коллективного иммунитета. На данный момент первым компонентом привито более 200 тысяч горожан, вторым - 165 тысяч человек, ревакцинированы более 23 тысяч человек.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Севастополе после приостановки начали работу предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, вход в них возможен при наличии QR-кода.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936172.html

https://ria.ru/20211108/turisty-1758027279.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, коронавирус в россии, общество, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19