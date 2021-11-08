https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758030295.html
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:05
2021-11-08T12:05
2021-11-08T12:20
распространение коронавируса
севастополь
коронавирус в россии
общество
республика крым
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев."Видим, что стабилизация некая произошла. Понятно, что расслабляться не стоит", - сказал в ходе заседания правительства Развожаев.По словам вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "напряженная, но характеризуется достижением пика, который город переживает уже вторую неделю". По его данным, заболеваемость за неделю увеличилась на 1% (2451 человек), суточные темпы заболеваемости снизились на 7%. Свободный коечный фонд в городе на данный момент составляет 12% (занято 1232 из 1395 коек). За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 345 человек.Губернатор отметил возросшие темпы вакцинации. Всего в Севастополе необходимо вакцинировать 328,5 тысячи человек (80% от численности населения) для достижения коллективного иммунитета. На данный момент первым компонентом привито более 200 тысяч горожан, вторым - 165 тысяч человек, ревакцинированы более 23 тысяч человек.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Севастополе после приостановки начали работу предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, вход в них возможен при наличии QR-кода.
https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757936172.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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севастополь, коронавирус в россии, общество, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
Материал дополняется
12:05 08.11.2021 (обновлено: 12:20 08.11.2021)
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
Развожаев: ситуация с COVID-19 в Севастополе стабилизирована, но остается напряженной
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе
стабилизирована, заявил губернатор Михаил Развожаев
.
"Видим, что стабилизация некая произошла. Понятно, что расслабляться не стоит", - сказал в ходе заседания правительства Развожаев.
По словам вице-губернатора Александра Кулагина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе "напряженная, но характеризуется достижением пика, который город переживает уже вторую неделю". По его данным, заболеваемость за неделю увеличилась на 1% (2451 человек), суточные темпы заболеваемости снизились на 7%. Свободный коечный фонд в городе на данный момент составляет 12% (занято 1232 из 1395 коек). За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 345 человек.
Губернатор отметил возросшие темпы вакцинации. Всего в Севастополе необходимо вакцинировать 328,5 тысячи человек (80% от численности населения) для достижения коллективного иммунитета. На данный момент первым компонентом привито более 200 тысяч горожан, вторым - 165 тысяч человек, ревакцинированы более 23 тысяч человек.
В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. В Севастополе после приостановки начали работу предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, вход в них возможен при наличии QR-кода.