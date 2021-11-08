https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023573.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 08.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 982, 3 429 и 2 597 заражений соответственно,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:33
2021-11-08T11:33
2021-11-08T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 982, 3 429 и 2 597 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 4 982