https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023573.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 08.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 982, 3 429 и 2 597 заражений соответственно,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:33

2021-11-08T11:33

2021-11-08T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 982, 3 429 и 2 597 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 30, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии