https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html

В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:33

2021-11-08T11:33

2021-11-08T11:33

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 587 560", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5262, Подмосковье - 3025, Санкт-Петербурге - 1138.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/antitela-1757996830.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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