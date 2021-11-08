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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:33
2021-11-08T11:33
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 587 560", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5262, Подмосковье - 3025, Санкт-Петербурге - 1138.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/antitela-1757996830.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 08.11.2021
 
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19, за все время — 7 587 560

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 587 560", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 5262, Подмосковье - 3025, Санкт-Петербурге - 1138.
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
07:46В России
Стало известно нужное количество антител для защиты от COVID-19
 
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