https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023305.html
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:33
2021-11-08T11:33
2021-11-08T11:33
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 582 человека после COVID-19, за все время - 7 587 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 582 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 587 560", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5262, Подмосковье - 3025, Санкт-Петербурге - 1138.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19, за все время — 7 587 560