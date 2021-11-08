https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023041.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек - РИА Новости, 08.11.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек
За сутки в России подтверждены 1 190 смертей с COVID-19, за все время - 248 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:32
2021-11-08T11:32
2021-11-08T11:32
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 190 смертей с COVID-19, за все время - 248 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 190 смертей... За весь период по России умерло 248 004 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге - 85, Подмосковье - 59.
https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 умерли 1 190 человек
В России за сутки зафиксировали 1 190 смертей от COVID-19