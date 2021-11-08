https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758021883.html

На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых

На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых - РИА Новости, 08.11.2021

На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых

Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса и не переболевших им, вводится в Ямало-Ненецком автономном округе до 31... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:26

2021-11-08T11:26

2021-11-08T11:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

коронавирус covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса и не переболевших им, вводится в Ямало-Ненецком автономном округе до 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.Также работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы для вакцинации в течение четырех недель всех сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Помимо этого, организациям рекомендовано при вакцинации освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением зарплаты.По последним данным, всего на Ямале зарегистрировано 55,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 778 пациентов.

https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирус covid-19