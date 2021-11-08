https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758021883.html
На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых
На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых - РИА Новости, 08.11.2021
На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых
Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса и не переболевших им, вводится в Ямало-Ненецком автономном округе до 31... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:26
2021-11-08T11:26
2021-11-08T11:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:288:3082:2021_1920x0_80_0_0_2214218df4b939ae50674ab9a57341d6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса и не переболевших им, вводится в Ямало-Ненецком автономном округе до 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.Также работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы для вакцинации в течение четырех недель всех сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Помимо этого, организациям рекомендовано при вакцинации освобождать сотрудников от работы на два дня с сохранением зарплаты.По последним данным, всего на Ямале зарегистрировано 55,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 778 пациентов.
https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5a89cde7017be1b5cf202046bf069e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирус covid-19
На Ямале ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых
Обязательная самоизоляция для лиц старше 60 без QR-кода вводится на Ямале до конца года