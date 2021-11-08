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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211108/kontrol-1758081059.html
Калужский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ограничений
Калужский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ограничений - РИА Новости, 08.11.2021
Калужский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ограничений
Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал продолжать активные проверки соблюдения ограничительных мер в регионе, в частности, масочного режима,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:57
2021-11-08T15:57
калужская область
общество
калужская область
здоровье - общество
коронавирусы
владислав шапша
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛУГА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал продолжать активные проверки соблюдения ограничительных мер в регионе, в частности, масочного режима, чтобы поскорее пройти пик заболеваемости, сообщает областное правительство.В понедельник в ходе заседания правительства области губернатор дал ряд поручений, касающихся активизации противодействия новой коронавирусной инфекции.Владислав Шапша отметил, что уровень заболеваемости в регионе не падает, но и роста на протяжении нескольких дней не наблюдается."Если мы с вами продолжим планомерную работу по сохранению масочного режима, по вакцинации, то мы не только застрахуем себя от будущих всплесков заболевания, но и сможем в скором времени сказать, что пик заболеваемости пройден", - подчеркнул губернатор.Сообщается, что управление административно-технического контроля Калужской области ведет проверку соблюдения правил санитарных ограничений в условиях пандемии. С момента введения на территории региона режима повышенной готовности проведено более 42 тысяч проверок, в ходе которых выявлено более 2,3 тысячи нарушений. Кроме этого проведены проверки почти 5 тысяч единиц общественного транспорта и около 2 тысяч легковых такси. Выявлено 936 нарушений. По результатам всех проведенных проверок наложено административных штрафов на 6,846 миллиона рублей, информирует областное правительство. В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой с 22 октября текущего года Управление увеличило количество рейдовых проверок, в том числе, в ночное время, выходные и праздничные дни. Ведется разъяснительная работа.Владислав Шапша отметил, что, несмотря на недовольство граждан, такие проверки необходимо продолжать. "Эта работа должна быть продолжена, особенно в крупных торговых центрах и местах массового скопления людей. Прошу вас быть принципиальными и не жалеть времени, чтобы навести порядок в этой сфере", - поручил Владислав Шапша руководителю управления административно-технического контроля области Станиславу Орехову.
https://ria.ru/20211103/kanikuly-1757586289.html
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общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:57 08.11.2021
 
Калужский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ограничений

Губернатор Калужской области Шапша призвал усилить контроль за соблюдением ограничений

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал продолжать активные проверки соблюдения ограничительных мер в регионе, в частности, масочного режима, чтобы поскорее пройти пик заболеваемости, сообщает областное правительство.
В понедельник в ходе заседания правительства области губернатор дал ряд поручений, касающихся активизации противодействия новой коронавирусной инфекции.
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Владислав Шапша отметил, что уровень заболеваемости в регионе не падает, но и роста на протяжении нескольких дней не наблюдается.
"Если мы с вами продолжим планомерную работу по сохранению масочного режима, по вакцинации, то мы не только застрахуем себя от будущих всплесков заболевания, но и сможем в скором времени сказать, что пик заболеваемости пройден", - подчеркнул губернатор.
Сообщается, что управление административно-технического контроля Калужской области ведет проверку соблюдения правил санитарных ограничений в условиях пандемии. С момента введения на территории региона режима повышенной готовности проведено более 42 тысяч проверок, в ходе которых выявлено более 2,3 тысячи нарушений. Кроме этого проведены проверки почти 5 тысяч единиц общественного транспорта и около 2 тысяч легковых такси. Выявлено 936 нарушений. По результатам всех проведенных проверок наложено административных штрафов на 6,846 миллиона рублей, информирует областное правительство. В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой с 22 октября текущего года Управление увеличило количество рейдовых проверок, в том числе, в ночное время, выходные и праздничные дни. Ведется разъяснительная работа.
Владислав Шапша отметил, что, несмотря на недовольство граждан, такие проверки необходимо продолжать. "Эта работа должна быть продолжена, особенно в крупных торговых центрах и местах массового скопления людей. Прошу вас быть принципиальными и не жалеть времени, чтобы навести порядок в этой сфере", - поручил Владислав Шапша руководителю управления административно-технического контроля области Станиславу Орехову.
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