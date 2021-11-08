https://ria.ru/20211108/kibervymogatelstvo-1758114277.html

В США предъявят россиянину обвинения в кибервымогательстве, сообщили СМИ

В США предъявят россиянину обвинения в кибервымогательстве, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021

В США предъявят россиянину обвинения в кибервымогательстве, сообщили СМИ

Власти США намерены предъявить обвинения, связанные с кибервымогательствами, россиянину и гражданину Украины – предполагаемым членам хакерской группировки... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:32

2021-11-08T18:32

2021-11-08T18:59

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Власти США намерены предъявить обвинения, связанные с кибервымогательствами, россиянину и гражданину Украины – предполагаемым членам хакерской группировки REvil, передает телеканал CNN.По данным телеканала, органы американской юстиции также собираются объявить о конфискации 6 миллионов долларов, якобы полученных подозреваемыми от своих жертв.CNN сообщил, что украинец – Ярослав Васинский – был в прошлом месяце арестован в Польше. Ему будут предъявлены обвинения в применении вируса-вымогателя REvil против американских компаний."Васинский и еще один предполагаемый член REvil, гражданин России Евгений Полянин, будут, как ожидается, помимо прочего, обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег", - сказано в публикации.Васинский, которому 22 года, находится под стражей в Польше в ожидании решения об экстрадиции в США. Полянин, которому 28 лет, остается на свободе, сообщил телеканал.Позднее в понедельник министерство юстиции собирается провести пресс-конференцию по "важному правоохранительному вопросу".

https://ria.ru/20211103/mintorg-1757581873.html

https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

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в мире, украина, сша, польша, кибербезопасность, россия