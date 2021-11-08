https://ria.ru/20211108/kibervymogateli-1758133727.html
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil - РИА Новости, 08.11.2021
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil
США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:10
2021-11-08T21:10
2021-11-08T21:10
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil, сообщил госдепартамент.Американские власти в понедельник объявили, что выдвинуты обвинения против двух подозреваемых участников коллектива – россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского."Госдепартамент предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого лица, занимающего руководящую позицию в транснациональной организованной преступной группировке... Sodinokibi", - сказано в релизе.Награду в размере до 5 миллионов долларов госдепартамент обещает за сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране любого лица, которое замышляет или пытается принять участие в кибервымогательстве с применением программы Sodinokibi.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil
Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о лидерах хакеров из REvil
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США
предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil, сообщил госдепартамент.
Американские власти в понедельник объявили, что выдвинуты обвинения против двух подозреваемых участников коллектива – россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского.
"Госдепартамент предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого лица, занимающего руководящую позицию в транснациональной организованной преступной группировке... Sodinokibi", - сказано в релизе.
Награду в размере до 5 миллионов долларов госдепартамент обещает за сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране любого лица, которое замышляет или пытается принять участие в кибервымогательстве с применением программы Sodinokibi.