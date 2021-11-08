https://ria.ru/20211108/kibervymogateli-1758133727.html

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil - РИА Новости, 08.11.2021

Госдеп предложил десять миллионов долларов за информацию о хакерах REvil

США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:10

2021-11-08T21:10

2021-11-08T21:10

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil, сообщил госдепартамент.Американские власти в понедельник объявили, что выдвинуты обвинения против двух подозреваемых участников коллектива – россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского."Госдепартамент предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого лица, занимающего руководящую позицию в транснациональной организованной преступной группировке... Sodinokibi", - сказано в релизе.Награду в размере до 5 миллионов долларов госдепартамент обещает за сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране любого лица, которое замышляет или пытается принять участие в кибервымогательстве с применением программы Sodinokibi.

https://ria.ru/20210929/khaker-1752289068.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша