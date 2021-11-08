https://ria.ru/20211108/gospogrankomitet-1758124543.html
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны
Стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны, сообщил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:53
2021-11-08T19:53
2021-11-08T20:01
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
польша
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны, сообщил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Стрельба слышна с польской стороны", - сказал Бычковский, комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
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госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, польша
19:53 08.11.2021 (обновлено: 20:01 08.11.2021)
В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны