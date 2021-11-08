https://ria.ru/20211108/gospogrankomitet-1758124543.html

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны - РИА Новости, 08.11.2021

В Белоруссии сообщили о стрельбе на границе с польской стороны

Стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны, сообщил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:53

2021-11-08T19:53

2021-11-08T20:01

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

польша

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны, сообщил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский."Стрельба слышна с польской стороны", - сказал Бычковский, комментируя информацию в СМИ о стрельбе на белорусско-польской границе.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".

https://ria.ru/20211108/polsha-1758118810.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, польша