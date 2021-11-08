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Посол в Германии назвал напряженность в отношениях стран неестественной
Посол в Германии назвал напряженность в отношениях стран неестественной - РИА Новости, 08.11.2021
Посол в Германии назвал напряженность в отношениях стран неестественной
Россия не начинала однобокую линию поведения, но вынуждена реагировать на неё, при этом нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Берлина - неестественное... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:01
2021-11-08T16:01
берлин (город)
москва
сергей нечаев (дипломат)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не начинала однобокую линию поведения, но вынуждена реагировать на неё, при этом нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Берлина - неестественное состояние, которое необходимо преодолеть, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Я согласен с господином послом (Германии в Москве), что смущает тональность общественных дискуссий и атмосфера, но, поверьте, если внимательно посмотреть, как на Западе формируется тон обсуждения российских проблем, как внутренних, так и внешнеполитических, действительно удивляешься необъективности и однобокому обсуждению. Не мы начинали однобокую линию поведения, но вынуждены иногда реагировать на неё, порой реагировать так, что это может кому-то не нравиться. Тем не менее, важно сохранить позитивную преемственность в политическом диалоге", - сказал российский дипломат на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".Нечаев добавил, что конструктивный обмен мнениями с Россией предполагает отказ от ультиматумов, намерения разговаривать с позиции силы, попытки давления, морализаторства, особенно по отношению к внутренним российским проблемам."Политика сдерживания по отношению к России - это путь совершенно тупиковый, который ведет к деградации отношений, чего очень хотелось бы избежать. Мы все равно будем проводить суверенный внешнеполитический курс, оставаясь открытыми как для конструктивного диалога, так и для взаимоуважительного сотрудничества", - отметил дипломат.По его словам, текущее состояние российско-германских отношений не соответствует их огромному потенциалу. "Преодоление напряженности, отказ от конфронтации, развитие отношений партнёрства - это то, что абсолютно отвечает интересам народов наших стран… У нас масса позитивных точек соприкосновения, и это не только торгово-экономическое, но и инвестиционное, энергетическое сотрудничество", - уточнил посол."Нынешняя напряженность в отношениях - это неестественное состояние, этот непростой период может и должен быть преодолён", - заключил Нечаев.
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берлин (город), москва, сергей нечаев (дипломат), россия
16:01 08.11.2021
 
Посол в Германии назвал напряженность в отношениях стран неестественной

Посол в Германии: напряженность в отношениях Москвы и Берлина - неестественное состояние

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не начинала однобокую линию поведения, но вынуждена реагировать на неё, при этом нынешняя напряженность в отношениях Москвы и Берлина - неестественное состояние, которое необходимо преодолеть, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Я согласен с господином послом (Германии в Москве), что смущает тональность общественных дискуссий и атмосфера, но, поверьте, если внимательно посмотреть, как на Западе формируется тон обсуждения российских проблем, как внутренних, так и внешнеполитических, действительно удивляешься необъективности и однобокому обсуждению. Не мы начинали однобокую линию поведения, но вынуждены иногда реагировать на неё, порой реагировать так, что это может кому-то не нравиться. Тем не менее, важно сохранить позитивную преемственность в политическом диалоге", - сказал российский дипломат на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".
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Нечаев добавил, что конструктивный обмен мнениями с Россией предполагает отказ от ультиматумов, намерения разговаривать с позиции силы, попытки давления, морализаторства, особенно по отношению к внутренним российским проблемам.
"Политика сдерживания по отношению к России - это путь совершенно тупиковый, который ведет к деградации отношений, чего очень хотелось бы избежать. Мы все равно будем проводить суверенный внешнеполитический курс, оставаясь открытыми как для конструктивного диалога, так и для взаимоуважительного сотрудничества", - отметил дипломат.
По его словам, текущее состояние российско-германских отношений не соответствует их огромному потенциалу. "Преодоление напряженности, отказ от конфронтации, развитие отношений партнёрства - это то, что абсолютно отвечает интересам народов наших стран… У нас масса позитивных точек соприкосновения, и это не только торгово-экономическое, но и инвестиционное, энергетическое сотрудничество", - уточнил посол.
"Нынешняя напряженность в отношениях - это неестественное состояние, этот непростой период может и должен быть преодолён", - заключил Нечаев.
 
Берлин (город)МоскваСергей Нечаев (дипломат)Россия
 
 
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