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Газопровод "Северный поток"
Газопровод "Северный поток" - РИА Новости, 08.11.2021
Газопровод "Северный поток"
"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T00:50
2021-11-08T00:50
справки
nord stream
газпром
северный поток
россия
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"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Маршрут трубопровода проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга, до побережья Германии в районе Грайфсвальда через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии. "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра, которые могут ежегодно поставлять 55 миллиардов кубометров газа на протяжении как минимум 50 лет. Основной сырьевой базой поставок природного газа по газопроводу является Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, занимающее территорию около одной тысячи квадратных километров и расположенное в Западной Сибири (Россия) на полуострове Ямал в 40 километрах от побережья Карского моря. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа составляют 4,9 триллиона кубометров. В России сухопутный участок газопровода протяженностью 917 километров, владельцем и оператором которого является "Газпром", соединяет "Северный поток" с единой системой газоснабжения страны. Трубопровод поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия). От него два соединительных газопровода общей протяженностью 900 километров, построенных компаниями W&amp;G и E.ON SE, тянутся на юг и запад Германии и соединяют "Северный поток" с европейской газотранспортной системой. Газ, поставленный из России по газопроводу, поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.Оператор "Северного потока" – компания Nord Stream AG (Швейцария), созданная в 2005 году для его проектирования, строительства и эксплуатации. Акционерами Nord Stream AG являются пять крупных европейских энергетических компаний. ООО "Газпром международные проекты" (дочерняя компания ПАО "Газпром") принадлежит 51% акций проекта. Ведущим энергетическим немецким компаниям Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) принадлежит по 15,5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и ведущей французской энергетической компании ENGIE принадлежит по 9%.Общая сумма инвестиций в "Северный поток" – 7,4 миллиарда евро. Акционеры обеспечили 30% бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме. Остальные 70% были привлечены из внешних источников – банков и экспортно-кредитных агентств – в виде проектного финансирования.Подготовка технико-экономического обоснования проекта по транспортировке газа через Балтийское море началась в 1997 году. Эксперты исследовали свыше 2500 квадратных километров морского дна вдоль всего маршрута газопровода. В целях минимизации потенциального воздействия на окружающую среду были привлечены к планированию проекта ведущие независимые эксперты в области морских и гидрографических исследований и работ по обеспечению надежности и безопасности газопровода в течение всего срока эксплуатации. К строительству "Северного потока" приступили после разработки дизайна и маршрута газопровода, а также получения необходимых экологических разрешений и разрешения на строительство. Процесс сооружения газопровода регулировался международными конвенциями и национальным законодательством каждого государства, через территориальные воды и/или исключительную экономическую зону которого проходит газопровод. Все эти страны дали необходимые разрешения на осуществление проекта до начала строительных работ, чему предшествовал масштабный процесс международных консультаций. Кроме того, в процессе консультаций и согласований принимали участие Эстония, Латвия, Литва и Польша, на которые газопровод "Северный поток" также может оказать трансграничное воздействие. Маршрут газопровода был намечен, насколько это возможно, по прямой линии и при этом скорректирован с учетом важных навигационных маршрутов, экологически чувствительных и других особых зон. Строительство "Северного потока" осуществлялось с соблюдением самых строгих экологических норм и не нарушило экосистему Балтийского моря. В частности, для минимизации воздействия на окружающую среду строительные работы не велись во время нереста сельди, во время остановки перелетных птиц в этих местах, а на северо-восточном участке маршрута они не осуществлялись после образования ледяного покрова, что позволило избежать негативного воздействия на нерпу в период размножения и вскармливания потомства.В апреле 2010 года подрядчики Nord Stream преступили к сооружению в Балтийском море первой нитки газопровода. 9 апреля 2010 года состоялась торжественная церемония открытия строительства в Выборге Ленинградской области, на которой присутствовал президент РФ Дмитрий Медведев и другие официальные лица. ооружение первой нитки газопровода завершилось 19 августа 2011 года, когда был сварен последний стык, соединивший береговой участок нитки на российском берегу в бухте Портовая с морским участком, проходящим по дну Балтийского моря до побережья Германии. С 6 сентября началось заполнение трубопровода технологическим газом. 8 ноября 2011 года на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин состоялся запуск в эксплуатацию первой очереди газопровода "Северный поток". Символический вентиль белого цвета раскрутили президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Строительство второй параллельной нитки газопровода началось в мае 2011 года. В конце августа 2012 года была завершена сварка последнего стыка второй нитки газопровода. 8 октября 2012 года вторую очередь газопровода запустили в эксплуатацию. Технологии "Северного потока" позволяют транспортировать газ на большое расстояние в бескомпрессорном режиме. До этого никто в мире не строил газопроводов, по которым можно было бы перемещать газ на расстояние 1224 километров без промежуточных компрессорных станций. Закачку газа в "Северный поток" осуществляет компрессорная станция "Портовая". Давление на выходе из газопровода на российском берегу составляет 220 бар (220 килограмм на один квадратный сантиметр), при выходе его на сушу в Германии – 106 бар. Остающегося некоторого запаса давления хватает, чтобы транспортировать газ еще на 100 километров по суше на немецком берегу, так как в Грайфсвальде нет компрессорной станции. Так как давление газа постепенно падает, поэтому каждая из двух ниток состоит из трех секций труб с различной толщиной стенки, соответствующей уровням рабочего давления внутри газопровода на протяжении всего маршрута. У российского берега используются трубы с максимальной толщиной стенки, а у германского побережья – с минимальной. Каждая нитка газопровода состоит примерно из 100 тысяч труб, которые изготовлены из уникальной стали, имеющей большой запас прочности, в то же время этот материал эластичен. Кроме того, внутреннюю поверхность труб подвергли механической полировке, а затем на нее нанесли специальное полимерное гладкостное покрытие. Вследствие этого шероховатость металла стала ниже шести микрон, то есть шести тысячных миллиметра. Внешняя часть труб покрыта антикоррозийным и бетонным составом. Для изготовления бетонного покрытия использовалась высокоплотная железная руда, которую измельчили, смешали с цементом, а затем нанесли на трубы. Такое покрытие создало армированную спиралевидную оболочку, которую залили бетоном, а затем обработали паром. Обетонирование помогает удерживать трубы на морском дне, а также фиксировать их от сноса течением. Кроме того, оно играет роль изоляции, защищающей магистраль от внешних механических повреждений.Технологии "Северного потока" продуманы настолько, что трубопровод не требует особого затратного обслуживания. Состояние газопровода контролируют специальными интеллектуальными поршнями, запускаемыми по трубе из России в Германию. Оператор газопровода "Северный поток" компания Nord Stream обеспечивает транспортировку газа, что включает в себя эксплуатацию технических систем и гарантию их бесперебойной работы, регулярное техническое обслуживание, взаимодействие с государственными органами в странах, через воды которых проходит газопровод, а также охрану окружающей среды и соответствие техническим стандартам всех задействованных стран. Nord Stream не является собственником, покупателем или продавцом транспортируемого газа. Торговля природным газом осуществляется исключительно между поставщиком и его деловыми партнерами в ЕС. Nord Stream AG полностью обеспечивает выполнение всех заявок на транспортировку газа с момента запуска газопровода в ноябре 2011 года. С начала эксплуатации "Северного потока" из России в Европейский Союз через Балтийское море поставлено более 400 миллиардов кубических метров газа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, nord stream , газпром, северный поток, россия
00:50 08.11.2021
 

Газопровод "Северный поток"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает крупнейшие российские месторождения природного газа и европейских потребителей, минуя транзитные государства.
Маршрут трубопровода проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга, до побережья Германии в районе Грайфсвальда через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.
"Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра, которые могут ежегодно поставлять 55 миллиардов кубометров газа на протяжении как минимум 50 лет. Основной сырьевой базой поставок природного газа по газопроводу является Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, занимающее территорию около одной тысячи квадратных километров и расположенное в Западной Сибири (Россия) на полуострове Ямал в 40 километрах от побережья Карского моря. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа составляют 4,9 триллиона кубометров.
В России сухопутный участок газопровода протяженностью 917 километров, владельцем и оператором которого является "Газпром", соединяет "Северный поток" с единой системой газоснабжения страны. Трубопровод поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия). От него два соединительных газопровода общей протяженностью 900 километров, построенных компаниями W&G и E.ON SE, тянутся на юг и запад Германии и соединяют "Северный поток" с европейской газотранспортной системой. Газ, поставленный из России по газопроводу, поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.

Оператор "Северного потока" – компания Nord Stream AG (Швейцария), созданная в 2005 году для его проектирования, строительства и эксплуатации. Акционерами Nord Stream AG являются пять крупных европейских энергетических компаний. ООО "Газпром международные проекты" (дочерняя компания ПАО "Газпром") принадлежит 51% акций проекта. Ведущим энергетическим немецким компаниям Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) принадлежит по 15,5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и ведущей французской энергетической компании ENGIE принадлежит по 9%.
Общая сумма инвестиций в "Северный поток" – 7,4 миллиарда евро. Акционеры обеспечили 30% бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме. Остальные 70% были привлечены из внешних источников – банков и экспортно-кредитных агентств – в виде проектного финансирования.

Подготовка технико-экономического обоснования проекта по транспортировке газа через Балтийское море началась в 1997 году. Эксперты исследовали свыше 2500 квадратных километров морского дна вдоль всего маршрута газопровода. В целях минимизации потенциального воздействия на окружающую среду были привлечены к планированию проекта ведущие независимые эксперты в области морских и гидрографических исследований и работ по обеспечению надежности и безопасности газопровода в течение всего срока эксплуатации.
К строительству "Северного потока" приступили после разработки дизайна и маршрута газопровода, а также получения необходимых экологических разрешений и разрешения на строительство.
Процесс сооружения газопровода регулировался международными конвенциями и национальным законодательством каждого государства, через территориальные воды и/или исключительную экономическую зону которого проходит газопровод. Все эти страны дали необходимые разрешения на осуществление проекта до начала строительных работ, чему предшествовал масштабный процесс международных консультаций. Кроме того, в процессе консультаций и согласований принимали участие Эстония, Латвия, Литва и Польша, на которые газопровод "Северный поток" также может оказать трансграничное воздействие.
Маршрут газопровода был намечен, насколько это возможно, по прямой линии и при этом скорректирован с учетом важных навигационных маршрутов, экологически чувствительных и других особых зон. Строительство "Северного потока" осуществлялось с соблюдением самых строгих экологических норм и не нарушило экосистему Балтийского моря. В частности, для минимизации воздействия на окружающую среду строительные работы не велись во время нереста сельди, во время остановки перелетных птиц в этих местах, а на северо-восточном участке маршрута они не осуществлялись после образования ледяного покрова, что позволило избежать негативного воздействия на нерпу в период размножения и вскармливания потомства.
В апреле 2010 года подрядчики Nord Stream преступили к сооружению в Балтийском море первой нитки газопровода. 9 апреля 2010 года состоялась торжественная церемония открытия строительства в Выборге Ленинградской области, на которой присутствовал президент РФ Дмитрий Медведев и другие официальные лица.
ооружение первой нитки газопровода завершилось 19 августа 2011 года, когда был сварен последний стык, соединивший береговой участок нитки на российском берегу в бухте Портовая с морским участком, проходящим по дну Балтийского моря до побережья Германии. С 6 сентября началось заполнение трубопровода технологическим газом.
8 ноября 2011 года на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин состоялся запуск в эксплуатацию первой очереди газопровода "Северный поток". Символический вентиль белого цвета раскрутили президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Строительство второй параллельной нитки газопровода началось в мае 2011 года. В конце августа 2012 года была завершена сварка последнего стыка второй нитки газопровода. 8 октября 2012 года вторую очередь газопровода запустили в эксплуатацию.
Технологии "Северного потока" позволяют транспортировать газ на большое расстояние в бескомпрессорном режиме. До этого никто в мире не строил газопроводов, по которым можно было бы перемещать газ на расстояние 1224 километров без промежуточных компрессорных станций.
Закачку газа в "Северный поток" осуществляет компрессорная станция "Портовая". Давление на выходе из газопровода на российском берегу составляет 220 бар (220 килограмм на один квадратный сантиметр), при выходе его на сушу в Германии – 106 бар. Остающегося некоторого запаса давления хватает, чтобы транспортировать газ еще на 100 километров по суше на немецком берегу, так как в Грайфсвальде нет компрессорной станции.
Так как давление газа постепенно падает, поэтому каждая из двух ниток состоит из трех секций труб с различной толщиной стенки, соответствующей уровням рабочего давления внутри газопровода на протяжении всего маршрута. У российского берега используются трубы с максимальной толщиной стенки, а у германского побережья – с минимальной. Каждая нитка газопровода состоит примерно из 100 тысяч труб, которые изготовлены из уникальной стали, имеющей большой запас прочности, в то же время этот материал эластичен. Кроме того, внутреннюю поверхность труб подвергли механической полировке, а затем на нее нанесли специальное полимерное гладкостное покрытие. Вследствие этого шероховатость металла стала ниже шести микрон, то есть шести тысячных миллиметра.
Внешняя часть труб покрыта антикоррозийным и бетонным составом. Для изготовления бетонного покрытия использовалась высокоплотная железная руда, которую измельчили, смешали с цементом, а затем нанесли на трубы. Такое покрытие создало армированную спиралевидную оболочку, которую залили бетоном, а затем обработали паром. Обетонирование помогает удерживать трубы на морском дне, а также фиксировать их от сноса течением. Кроме того, оно играет роль изоляции, защищающей магистраль от внешних механических повреждений.
Технологии "Северного потока" продуманы настолько, что трубопровод не требует особого затратного обслуживания. Состояние газопровода контролируют специальными интеллектуальными поршнями, запускаемыми по трубе из России в Германию.
Оператор газопровода "Северный поток" компания Nord Stream обеспечивает транспортировку газа, что включает в себя эксплуатацию технических систем и гарантию их бесперебойной работы, регулярное техническое обслуживание, взаимодействие с государственными органами в странах, через воды которых проходит газопровод, а также охрану окружающей среды и соответствие техническим стандартам всех задействованных стран.
Nord Stream не является собственником, покупателем или продавцом транспортируемого газа. Торговля природным газом осуществляется исключительно между поставщиком и его деловыми партнерами в ЕС.
Nord Stream AG полностью обеспечивает выполнение всех заявок на транспортировку газа с момента запуска газопровода в ноябре 2011 года. С начала эксплуатации "Северного потока" из России в Европейский Союз через Балтийское море поставлено более 400 миллиардов кубических метров газа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиNord StreamГазпромСеверный потокРоссия
 
 
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