https://ria.ru/20211108/frantsiya-1758018651.html

Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен

Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен - РИА Новости, 08.11.2021

Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен

Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировала нападение на полицейских в Канне, по ее словам,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:12

2021-11-08T11:12

2021-11-08T11:13

в мире

франция

марин ле пен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149363/18/1493631879_0:4:1620:915_1920x0_80_0_0_3e74e277e106d203fdd4a812ca9de3a0.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировала нападение на полицейских в Канне, по ее словам, террористические атаки в стране стали обыденным явлением.Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на трех полицейских, сидевших в автомобиле. Он был ранен и находится в критическом состоянии. Один из стражей порядка также получил тяжелое ранение."У меня ощущение, что такие инциденты стали обыденными. Попытки нападения происходят регулярно во всей стране. Мы ничего не делаем для их предотвращения, а просто плывем по течению. Высылка радикализовавшихся элементов происходит недостаточно регулярно", - заявила она в эфире телеканала BFMTV.По данным СМИ, нападавший произносил имя пророка Мухаммеда. В полиции не исключают террористический мотив нападения.

https://ria.ru/20211027/parizh-1756573404.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, марин ле пен