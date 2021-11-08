https://ria.ru/20211108/frantsiya-1758018651.html
Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен
Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен - РИА Новости, 08.11.2021
Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен
Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировала нападение на полицейских в Канне, по ее словам,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:12
2021-11-08T11:12
2021-11-08T11:13
в мире
франция
марин ле пен
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировала нападение на полицейских в Канне, по ее словам, террористические атаки в стране стали обыденным явлением.Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на трех полицейских, сидевших в автомобиле. Он был ранен и находится в критическом состоянии. Один из стражей порядка также получил тяжелое ранение."У меня ощущение, что такие инциденты стали обыденными. Попытки нападения происходят регулярно во всей стране. Мы ничего не делаем для их предотвращения, а просто плывем по течению. Высылка радикализовавшихся элементов происходит недостаточно регулярно", - заявила она в эфире телеканала BFMTV.По данным СМИ, нападавший произносил имя пророка Мухаммеда. В полиции не исключают террористический мотив нападения.
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в мире, франция, марин ле пен
11:12 08.11.2021 (обновлено: 11:13 08.11.2021)
Теракты во Франции стали обыденностью, заявила Ле Пен
Ле Пен после нападения на полицейских в Канне: теракты в стране стали обыденным явлением