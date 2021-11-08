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В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районной ГИБДД
В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районной ГИБДД - РИА Новости, 08.11.2021
В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районной ГИБДД
Водитель без прав выехал на встречную полосу на участке трассы Красноярск-Енисейск и сбил начальника районного отделения ГИБДД, работавшего на месте другого... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:54
2021-11-08T12:57
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Водитель без прав выехал на встречную полосу на участке трассы Красноярск-Енисейск и сбил начальника районного отделения ГИБДД, работавшего на месте другого ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье, однако ранее о нем СМИ не сообщалось.По предварительным данным, молодой человек без водительских прав ехал на "пятерке" "Жигулей" и в какой-то момент не справился с управлением, выехал на встречку "с последующим наездом на действующего сотрудника ОГИБДД МО МВД России "Енисейский"."Полицейский находился на проезжей части слева по ходу движения транспортного средства, производя осмотр ранее произошедшего ДТП. После наезда на сотрудника водитель налетел на "КамАЗ" ...и съехал в кювет", - говорится в релизе.Пострадавшим, по данным пресс-службы, оказался начальник указанного отдела ГИБДД Николай Хлескин. Все участники ДТП были доставлены с различными травмами в больницу. Главный дорожный инспектор района попал в реанимацию, водителю и двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение. Водитель освидетельствован на месте - признаков опьянения не выявлено.По данному факту проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20211027/voditel-1756427143.html
https://ria.ru/20211008/moskva-1753641226.html
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происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
12:54 08.11.2021 (обновлено: 12:57 08.11.2021)
 
В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районной ГИБДД

В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районного отделения ГИБДД

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Водитель без прав выехал на встречную полосу на участке трассы Красноярск-Енисейск и сбил начальника районного отделения ГИБДД, работавшего на месте другого ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье, однако ранее о нем СМИ не сообщалось.
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У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав
По предварительным данным, молодой человек без водительских прав ехал на "пятерке" "Жигулей" и в какой-то момент не справился с управлением, выехал на встречку "с последующим наездом на действующего сотрудника ОГИБДД МО МВД России "Енисейский".
"Полицейский находился на проезжей части слева по ходу движения транспортного средства, производя осмотр ранее произошедшего ДТП. После наезда на сотрудника водитель налетел на "КамАЗ" ...и съехал в кювет", - говорится в релизе.
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Пострадавшим, по данным пресс-службы, оказался начальник указанного отдела ГИБДД Николай Хлескин. Все участники ДТП были доставлены с различными травмами в больницу. Главный дорожный инспектор района попал в реанимацию, водителю и двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение. Водитель освидетельствован на месте - признаков опьянения не выявлено.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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ПроисшествияКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
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