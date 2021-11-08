12:15 08.11.2021 (обновлено: 12:52 08.11.2021)
В Сочи автомобиль столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв
Автомобиль в Сочи столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв и упал вслед за ней
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ Сочи автомобиль, трогаясь с парковки, столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв и скатился следом
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Автомобиль в Сочи столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв, она получила серьезные травмы, сообщили РИА Новости в городском УВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что девушку, которая стояла у края обрыва на смотровой площадке, сбил тронувшийся с парковки автомобиль.
"ДТП Красная Поляна, в районе смотровой, легковой автомобиль совершил наезд на девушку, которая от удара упала с обрыва... 26-летняя пострадавшая доставлена в больницу с серьезными травмами", - говорится в сообщении УВД Сочи.
Уточняется, что автомобиль скатился в обрыв вслед за девушкой.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ Сочи автомобиль, трогаясь с парковки, столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв и скатился следом
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Сочи автомобиль, трогаясь с парковки, столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв и скатился следом