https://ria.ru/20211108/dtp-1758032667.html

В Сочи автомобиль столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв

В Сочи автомобиль столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв - РИА Новости, 08.11.2021

В Сочи автомобиль столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв

Автомобиль в Сочи столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв, она получила серьезные травмы, сообщили РИА Новости в городском УВД. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:15

2021-11-08T12:15

2021-11-08T12:52

происшествия

дтп

сочи

красная поляна

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СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Автомобиль в Сочи столкнул девушку со смотровой площадки в обрыв, она получила серьезные травмы, сообщили РИА Новости в городском УВД.Ранее в социальных сетях появилась информация, что девушку, которая стояла у края обрыва на смотровой площадке, сбил тронувшийся с парковки автомобиль."ДТП Красная Поляна, в районе смотровой, легковой автомобиль совершил наезд на девушку, которая от удара упала с обрыва... 26-летняя пострадавшая доставлена в больницу с серьезными травмами", - говорится в сообщении УВД Сочи.Уточняется, что автомобиль скатился в обрыв вслед за девушкой.

сочи

красная поляна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, сочи, красная поляна