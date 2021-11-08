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В Туве военные развернули станцию для подачи кислорода больным COVID-19
В Туве военные развернули станцию для подачи кислорода больным COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Туве военные развернули станцию для подачи кислорода больным COVID-19
В Туве военные начали оказывать помощь медикам в ковидариях, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:48
2021-11-08T08:48
2021-11-08T12:02
республика тыва
республика хакасия
сергей шойгу
владимир путин
центральный военный округ
россия
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя — РИА Новости. В Туве военные начали оказывать помощь медикам в ковидариях, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО <…>, дислоцированного в Республике Хакасия, развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом медицинских учреждений Республики Тыва для лечения пациентов с COVID-19", — говорится в релизе.Жидкий медицинский кислород добывают с помощью специальной автомобильной станции, она производит его из атмосферного воздуха в полевых условиях. Больницы смогут получать жизненно важный газ по заявке.По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 7 ноября, в регионе за сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека, выздоровели 39. С начала пандемии число инфицированных превысило 29 тысяч человек, умерших — 280, выздоровевших — 25,4 тысячи.
https://ria.ru/20211103/meditsina-1757494186.html
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республика тыва, республика хакасия, сергей шойгу, владимир путин, центральный военный округ, россия, коронавирус в россии
08:48 08.11.2021 (обновлено: 12:02 08.11.2021)
В Туве военные развернули станцию для подачи кислорода больным COVID-19
Военнослужащие развернули станцию для обеспечения медучреждений региона жидким кислородом