https://ria.ru/20211108/byudzhet-1758009959.html

Обсуждение проекта бюджета Челябинской области продлится до 10 ноября

Обсуждение проекта бюджета Челябинской области продлится до 10 ноября - РИА Новости, 08.11.2021

Обсуждение проекта бюджета Челябинской области продлится до 10 ноября

Общественное обсуждение проекта бюджета Челябинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесенный правительством региона 1 ноября в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:28

2021-11-08T10:28

2021-11-08T10:28

челябинская область

экономика

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Общественное обсуждение проекта бюджета Челябинской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесенный правительством региона 1 ноября в Законодательное собрание области, проходит в регионе до 10 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.По данным пресс-службы, 1 ноября проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов был внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Как сообщал глава региона Алексей Текслер, бюджет сформирован без коммерческих заимствований - как и в текущем году расходы области будут полностью обеспечены за счет собственных средств (включая остатки доходов с 2021 года) и федеральных ресурсов. Также губернатор отмечал, что бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. "Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года", - сказал он.Расходы бюджета 2022 года составят 253,2 миллиарда рублей, и 70% поступлений будут направлены на развитие социальной сферы, отмечает правительство.Как уточняет пресс-служба Заксобрания региона, с 3 по 10 ноября на сайте Законодательного собрания Челябинской области пройдут общественные обсуждения законопроекта "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Окончательное принятие бюджета – во втором и третьем чтении – с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 23 декабря, поясняется в сообщении.По словам председателя Заксобрания региона Владимира Мякуша, Законодательное собрание внимательно отнесется к рассмотрению проекта бюджета, и это хорошо, что он направлен на развитие области. "Важно, что все основные приоритеты будут профинансированы с увеличением. Мы постараемся организовать широкое обсуждение. По процедурам - сделаем все, чтобы в новый год мы вошли с новым бюджетом. Предстоит ответственная и важная работа", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Мякуша.Как отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, формирование областного бюджета на 2022 год происходило в более благоприятных и предсказуемых экономических условиях, нежели в прошлом году, плюс не было такого напряжения и больших тревог – опыт работы в условиях пандемии у региона уже есть, и те подходы, что были опробованы в прошлом году, оказались результативными. "Мы видим восстановление и укрепление региональной экономики, рост всех бюджетообразующих показателей. Вместе с тем видим и определенные риски, которые продолжает нести пандемия. Поэтому бюджет будущего года сформирован исходя из консервативного прогноза социально-экономического развития региона. Это своеобразная страховка его исполнения в случае новых кризисных явлений", - сказал РИА Новости Пшеницын.Также, по словам министра, даже при консервативном подходе ожидается значительный прирост доходов в следующем году". "Он даст дополнительные возможности для решения вопросов, связанных с развитием области. Именно поэтому губернатор Алексей Текслер назвал бюджет предстоящего периода бюджетом развития – развития по всем направлениям. И обеспечено это развитие будет исключительно за счет собственных средств, а также льготных федеральных ресурсов. Привлекать дорогие коммерческие заимствования мы не планируем", - сказал Пшеницын.

https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/chelyabinsk-1757557690.html

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экономика, челябинская область