https://ria.ru/20211108/biznes-1758001363.html

Титов рассказал об уровне вакцинации сотрудников российского бизнеса

Титов рассказал об уровне вакцинации сотрудников российского бизнеса - РИА Новости, 08.11.2021

Титов рассказал об уровне вакцинации сотрудников российского бизнеса

Почти половина российского бизнеса близка к уровню вакцинации сотрудников в 80%, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:22

2021-11-08T09:22

2021-11-08T09:22

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

борис титов

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти половина российского бизнеса близка к уровню вакцинации сотрудников в 80%, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.В опросе приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из 85 регионов РФ. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников)."Я надеюсь, что степень вакцинации населения продолжит идти такими темпами, которые сделают применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с эпидемией. Тем более что буквально на днях QR-коды станут официальными документами. Закрытие бизнеса – полное или частичное, повергает его в хаос, и социальные последствия в случае длительного локдауна могут быть очень значительными", - прокомментировал Титов.

https://ria.ru/20211108/vaktsina-1757995331.html

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2021

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общество, здоровье - общество, борис титов, коронавирус в россии