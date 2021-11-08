Титов рассказал об уровне вакцинации сотрудников российского бизнеса
Борис Титов: половина российского бизнеса близка к уровню вакцинации сотрудников в 80%
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти половина российского бизнеса близка к уровню вакцинации сотрудников в 80%, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
В опросе приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из 85 регионов РФ. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников).
"Среди прочих тем предпринимателям задавали вопросы о заболеваемости коронавирусом, а также вакцинации против коронавируса – лично их и сотрудников их компаний. В итоге 53,9% респондентов сообщили, что перенесли коронавирусную инфекцию. 28,4% не болели коронавирусом, еще 17,7% не уверены, болели ли они. 61,5% опрошенных предпринимателей вакцинировались против заболевания COVID-19. 68,1% респондентов сообщили, что более половины штата их компаний уже вакцинировано. В том числе в 48% компаний вакцинированы более 75% сотрудников", - говорится в материалах.
"Я надеюсь, что степень вакцинации населения продолжит идти такими темпами, которые сделают применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с эпидемией. Тем более что буквально на днях QR-коды станут официальными документами. Закрытие бизнеса – полное или частичное, повергает его в хаос, и социальные последствия в случае длительного локдауна могут быть очень значительными", - прокомментировал Титов.