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Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов
Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов - РИА Новости, 08.11.2021
Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов
Белоруссия подписала с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:23
2021-11-08T18:37
белоруссия
россия
союзное государство
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго республики."Восьмого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами двух государств 4 ноября. Согласно сообщению, соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами."Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом", - говорится там.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
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белоруссия, россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
18:23 08.11.2021 (обновлено: 18:37 08.11.2021)
 
Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов

Белоруссия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве в перевозках ядерных материалов

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго республики.
"Восьмого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами двух государств 4 ноября. Согласно сообщению, соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами.
"Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом", - говорится там.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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