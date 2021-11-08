https://ria.ru/20211108/belorussiya-1758112397.html

Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов

Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов - РИА Новости, 08.11.2021

Белоруссия будет сотрудничать с Россией в перевозках ядерных материалов

Белоруссия подписала с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:23

2021-11-08T18:23

2021-11-08T18:37

белоруссия

россия

союзное государство

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго республики."Восьмого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что документ заключен в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами двух государств 4 ноября. Согласно сообщению, соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами."Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации "Росатом", - говорится там.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.

https://ria.ru/20210603/lukashenko-1735396231.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев