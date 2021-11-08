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Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд
Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд - РИА Новости, 08.11.2021
Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд
Уголовное дело в отношении водителя, который пьяным сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых скончалась, передали в суд, сообщают в прокуратуре... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:43
2021-11-08T13:43
2021-11-08T13:43
происшествия
алтайский край
авто
россия
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БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя, который пьяным сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых скончалась, передали в суд, сообщают в прокуратуре Алтайского края."Прокурором Тюменцевского района утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). По версии следствия, 22 августа т.г. мужчина, управляя автомобилем Toyota Caldina, допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех малолетних девочек. От полученных травм одна из них скончалась, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения. Преступление расследовало СУСК России по Алтайскому краю."Уголовное дело прокурором Тюменцевского района направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в надзорном ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/samara-1757595482.html
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происшествия, алтайский край, авто, россия
Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд
Дело водителя, сбившего в нетрезвом виде трех девочек на Алтае, передали в суд