https://ria.ru/20211108/altay-1758052692.html

Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд

Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд - РИА Новости, 08.11.2021

Дело водителя, сбившего в пьяном виде трех девочек на Алтае, передали в суд

Уголовное дело в отношении водителя, который пьяным сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых скончалась, передали в суд, сообщают в прокуратуре... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:43

2021-11-08T13:43

2021-11-08T13:43

происшествия

алтайский край

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

БАРНАУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя, который пьяным сбил трех девочек на велосипедах, одна из которых скончалась, передали в суд, сообщают в прокуратуре Алтайского края."Прокурором Тюменцевского района утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). По версии следствия, 22 августа т.г. мужчина, управляя автомобилем Toyota Caldina, допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех малолетних девочек. От полученных травм одна из них скончалась, остальным пострадавшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель в момент аварии находился в состоянии опьянения. Преступление расследовало СУСК России по Алтайскому краю."Уголовное дело прокурором Тюменцевского района направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в надзорном ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/samara-1757595482.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, авто, россия