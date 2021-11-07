https://ria.ru/20211107/zaderzhanie-1757956953.html
Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали
Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали - РИА Новости, 07.11.2021
Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали
Мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, пока не задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:43
2021-11-07T16:43
2021-11-07T16:43
происшествия
чехов
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, пока не задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что мужчину поймали в Подольске."Нет, его еще не задержали", - сказал собеседник агентства.Мужчина был помещен в психиатрическую больницу по решению суда, побег оттуда он совершил 4 ноября. Сейчас по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20211107/mvd-1757943898.html
чехов
подольск
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происшествия, чехов, подольск, московская область (подмосковье)
Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали
Источник опроверг сообщения о задержании мужчины, сбежавшего из психбольницы в Чехове