https://ria.ru/20211107/zaderzhanie-1757956953.html

Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали

Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали - РИА Новости, 07.11.2021

Источник: пациента, сбежавшего из психбольницы в Чехове, пока не задержали

Мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, пока не задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:43

2021-11-07T16:43

2021-11-07T16:43

происшествия

чехов

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, пока не задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что мужчину поймали в Подольске."Нет, его еще не задержали", - сказал собеседник агентства.Мужчина был помещен в психиатрическую больницу по решению суда, побег оттуда он совершил 4 ноября. Сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20211107/mvd-1757943898.html

чехов

подольск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чехов, подольск, московская область (подмосковье)