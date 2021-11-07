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Процедура выборов президента Никарагуа

Процедура выборов президента Никарагуа - РИА Новости, 07.11.2021

Процедура выборов президента Никарагуа

Согласно Конституции Никарагуа, исполнительную власть осуществляет президент республики, который является главой государства, правительства и Верховным... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T03:01

2021-11-07T03:01

2021-11-07T03:01

справки

никарагуа

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Согласно Конституции Никарагуа, исполнительную власть осуществляет президент республики, который является главой государства, правительства и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Никарагуа.Президент может делегировать часть своих полномочий вице-президенту, который также замещает президента в случае его постоянного или временного отсутствия.Президент и вице-президент избираются одновременно сроком на пять лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Согласно действующей редакции "Закона о выборах", выборы президента и вице-президента Никарагуа проводятся в первое воскресенье ноября в год, который предшествует году, когда в соответствии с законом начинается срок полномочий избранных президента и вице-президента.Если на первое воскресенье выпадает 1 или 2 ноября, выборы состоятся во второе воскресенье ноября.Выборы президента и вице-президента проводятся по единому избирательному округу, который включает в себя территорию всей страны.Избирательными органами Никарагуа являются: Высший избирательный совет, избирательные советы департаментов и автономных районов Карибского побережья, муниципальные избирательные советы, комиссии по приему голосов.Кандидаты на должность президента и вице-президента выдвигаются политическими партиями, при этом они должны иметь статус юридического лица, полученный не позднее, чем за 12 месяцев до даты выборов.Конституция устанавливает следующие требования к кандидатам на посты президента и вице-президента: необходимо быть гражданином Никарагуа, лица, обладающие вторым гражданством, обязаны отказаться от него не позднее чем за четыре года до проведения президентских выборов; пользоваться в полном объеме гражданскими и политическими правами; быть не моложе 25 лет; постоянно проживать в стране в течение четырех лет до выборов, исключение составляют лица, которые в течение этого времени осуществляли дипломатическую миссию, работавшие в международных организациях или проходившие обучение за границей.Согласно Конституции, не могут быть кандидатами на посты президента или вице-президента: лица, состоящие или состоявшие в родстве до четвертого колена, или были родственниками в пределах второй степени родства с лицами, занимающими или занимавшими пост президента в какой-либо период времени на протяжении срока президентских полномочий, предшествующего проведению выборов; лица, возглавлявшие или финансировавшие государственный переворот, лица, создававшие угрозу функционированию конституционного строя, и лица, которые в результате совершения указанных действий приняли на себя выполнение обязанностей главы правительства, министерства или ведомства, а также высокие государственные посты в органах других ветвей власти; служители любых религиозных культов, за исключением тех, кто отказался от выполнения обязанностей не позднее чем за 12 месяцев до выборов; председатель Национальной ассамблеи, государственные министры и их заместители, судьи Верховного суда правосудия и члены Высшего избирательного совета.Согласно принятому в декабре 2020 года закону "О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира", не могут участвовать в выборах лица, которые "подрывают независимость Никарагуа, подстрекают иностранное вмешательство во внутренние дела страны, наносят ущерб высшим интересам нации или поощряют введение против страны санкций". Кроме того, в октябре 2020 года парламент Никарагуа принял закон, который запрещает лицам, получающим прямое или косвенное финансирование из-за рубежа, "вмешиваться в вопросы внутренней политики" и баллотироваться на государственные должности.При выдвижении кандидатов на посты президента и вице-президента должно соблюдаться гендерное равенство – один из кандидатов должен быть женщиной.Правом голосовать на выборах обладают дееспособные граждане Никарагуа, достигшие 16 лет и зарегистрированные в списке избирателей.Избирательная кампания по выборам президента Никарагуа длится 75 дней. Агитация должна быть прекращена за 72 часа до дня голосования.Высшим избирательным советом учреждаются центры голосования на основе данных о численности населения соответствующей территории. В каждом центре создаются комиссии по приему голосов. Одна комиссия рассчитана максимум на 400 человек.Центры голосования открываются в помещениях школ и общественных зданий. В исключительных случаях Высший избирательный совет может разрешить использование других помещений.Голосование избирателей начинается в 7.00 и заканчивается в 18.00. В случае если время голосования уже закончилось, а зарегистрированные избиратели еще не проголосовали и ожидают своей очереди, то время работы комиссии продлевается.В день выборов каждый избиратель приходит в комиссию по приему голосов и голосует лично, предъявив свидетельство идентификации гражданина или дополнительный документ о голосовании.Член комиссии подтверждает действительность удостоверения личности или документа о голосовании и их соответствие личности избирателя. Затем избиратель, если он зарегистрирован в списке избирателей, получает бюллетени для голосования.Голосующий должен в избирательном бюллетене в пустом кружке справа от сведений о зарегистрированном кандидате поставить "X" или любой другой знак. В случае если в бюллетене знак поставлен вне окружности, но при этом ясно выражает волю избирателя, то такой бюллетень признается действительным.Завершив голосование, избиратель перед уходом с территории комиссии должен обмакнуть большой палец правой руки в несмываемые чернила.В случае дефекта большого пальца или искалеченной правой руки избиратель может промаркировать любой другой палец.В случае если физический недостаток не позволяет маркировать проголосовавшему избирателю палец руки, то можно промаркировать любую видимую часть тела. Все это должно быть отражено в соответствующем акте комиссии.Чернила должны находиться в том же помещении, где происходит голосование.Избиратели имеющие физические недостатки, могут сопровождаться лицом, которому они доверяют, для осуществления права голоса.В день голосования запрещено: проведение спектаклей или публичных собраний, которые могут нарушить ход выборов; продажа и распространение алкогольных напитков; входить с оружием в помещения для голосования; использовать в целях предвыборной агитации шапки, майки, накидки или другие агитационные формы на территории комиссии; находиться в состоянии опьянения; собирать группы людей вокруг помещения для голосования; осуществлять другие действия, которые могут нарушить нормальное проведение голосования; присутствие полиции в местах голосования, за исключением случаев, когда она будет специально вызвана комиссией по приему голосов.Избранным считается кандидат, получивший относительное большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Избранные президент и вице-президент вступают в должности 10 января года, следующего за годом проведения выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, никарагуа