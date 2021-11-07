Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии
Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии тотальной вакцинацией
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны.
"Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы", - пояснил он.
Шойгу добавил, что в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. "Поэтому — вакцинироваться!" - подытожил он.