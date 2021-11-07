https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html

Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии

Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии - РИА Новости, 07.11.2021

Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии

Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:30

2021-11-07T14:30

2021-11-07T14:30

распространение коронавируса

общество

безопасность

сергей шойгу

здоровье - общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны.Шойгу добавил, что в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. "Поэтому — вакцинироваться!" - подытожил он.

https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html

россия

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общество, безопасность, сергей шойгу, здоровье - общество, россия