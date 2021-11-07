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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html
Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии
Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии - РИА Новости, 07.11.2021
Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии
Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:30
2021-11-07T14:30
распространение коронавируса
общество
безопасность
сергей шойгу
здоровье - общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны.Шойгу добавил, что в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. "Поэтому — вакцинироваться!" - подытожил он.
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общество, безопасность, сергей шойгу, здоровье - общество, россия
14:30 07.11.2021
 
Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии

Шойгу объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в армии тотальной вакцинацией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже, чем по стране, из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны.
"Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы", - пояснил он.
Шойгу добавил, что в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. "Поэтому — вакцинироваться!" - подытожил он.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
13:47Распространение коронавируса
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