Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html
Известный российский вирусолог пришел в ужас от количества вакцинированных
Вирусолог назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом - РИА Новости, 07.11.2021
Известный российский вирусолог пришел в ужас от количества вакцинированных
Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T13:47
2021-11-07T13:53
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса.По словам ученого, они приводят абсурдные доводы, тогда как их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию.При этом он выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.По его словам, в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.Власти неоднократно заявляли, что не собираются вводить обязательную вакцинацию для всех слоев населения. Тем не менее именно прививка остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, тогда как подавляющее количество пациентов в стационарах — непривитые.
https://ria.ru/20211106/rospotrebnadzor-1757847830.html
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:47 07.11.2021 (обновлено: 13:53 07.11.2021)
 
Вирусолог назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом

Вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию россиян от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса.
По словам ученого, они приводят абсурдные доводы, тогда как их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Вчера, 03:57Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к вакцинации от COVID-19
При этом он выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.
"Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать (привиться, — Прим. Ред.)", — пояснил вирусолог.
По его словам, в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.
Власти неоднократно заявляли, что не собираются вводить обязательную вакцинацию для всех слоев населения. Тем не менее именно прививка остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, тогда как подавляющее количество пациентов в стационарах — непривитые.
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 17:06Распространение коронавируса
Составлен портрет типичного противника вакцинации от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVID
03:54На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
Лента новостейМолния
Вирусолог оценил шанс появления в России "уходящего" от вакцин штамма COVIDНа Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма