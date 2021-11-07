13:47 07.11.2021 (обновлено: 13:53 07.11.2021)
Вирусолог назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом
Вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию россиян от COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса.
По словам ученого, они приводят абсурдные доводы, тогда как их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию.
При этом он выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.
"Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать (привиться, — Прим. Ред.)", — пояснил вирусолог.
По его словам, в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.
Власти неоднократно заявляли, что не собираются вводить обязательную вакцинацию для всех слоев населения. Тем не менее именно прививка остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, тогда как подавляющее количество пациентов в стационарах — непривитые.