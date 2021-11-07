https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html

Известный российский вирусолог пришел в ужас от количества вакцинированных

Вирусолог назвал необходимый уровень вакцинации для борьбы с дельта-штаммом - РИА Новости, 07.11.2021

Известный российский вирусолог пришел в ужас от количества вакцинированных

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T13:47

2021-11-07T13:47

2021-11-07T13:53

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков резко раскритиковал в эфире "Радио России" противников вакцинации от коронавируса.По словам ученого, они приводят абсурдные доводы, тогда как их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию.При этом он выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19.По его словам, в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.Власти неоднократно заявляли, что не собираются вводить обязательную вакцинацию для всех слоев населения. Тем не менее именно прививка остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, тогда как подавляющее количество пациентов в стационарах — непривитые.

https://ria.ru/20211106/rospotrebnadzor-1757847830.html

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии