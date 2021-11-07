https://ria.ru/20211107/ucheniya-1757951393.html
Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море
Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море - РИА Новости, 07.11.2021
Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море
Фрегат (сторожевой корабль) "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:30
2021-11-07T15:30
2021-11-07T16:10
безопасность
республика крым
черноморский флот вмф россии
черное море
адмирал эссен (сторожевой корабль)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Фрегат (сторожевой корабль) "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.По замыслу учений, в центр управления ЧФ поступили данные о взлете группы самолетов условного противника в направлении Крыма. Цели были условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс."Адмирал Эссен" — второй фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Сторожевой корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14. Пусковые установки способны использовать ракеты Калибр, Оникс и Циркон, когда последние будут приняты на вооружение.
https://ria.ru/20211107/krym-1757938207.html
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безопасность, республика крым, черноморский флот вмф россии, черное море, адмирал эссен (сторожевой корабль)
15:30 07.11.2021 (обновлено: 16:10 07.11.2021)
Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море
Фрегат "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по защите кораблей в Крыму