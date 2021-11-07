Первые туристы посетили Афганистан после прихода к власти талибов
Первые иностранные туристы посетили Афганистан после прихода к власти талибов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКладбище в районе Karte Sakhe в Кабуле, Афганистан
КАБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Первые иностранные туристы посетили Афганистан после прихода к власти талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), передает местное агентство Bakhtar.
"Первые иностранные туристы прибыли в страну после победы Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.)", - говорится в Twitter агентства.
По данным управления культуры и информации провинции Гор, два человека посетили местные исторические достопримечательности, в частности Джамский минарет, построенный в XII веке.
Агентство не сообщает, откуда прибыли туристы.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России