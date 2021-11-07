https://ria.ru/20211107/shakhtery-1757925562.html
В Казахстане шесть человек погибли при ЧП на шахте
В Казахстане шесть человек погибли при ЧП на шахте - РИА Новости, 07.11.2021
В Казахстане шесть человек погибли при ЧП на шахте
Шесть горняков погибли в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:13
2021-11-07T08:13
2021-11-07T16:38
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 7 ноя — РИА Новости. Шесть горняков погибли в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.Авария произошла в 09:30 (06:30 мск).По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника, 56 самостоятельно вышли на поверхность.Как уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения, еще двух человек 1960 и 1963 года рождения доставили в больницу имени Макажанова с острым отравлением метаном и угарным газом."Диагноз — "токсикогипоксическая энцефалопатия". Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.Работу шахты приостановили. В ликвидации последствий аварии участвуют более 20 спасателей и три единицы техники.По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным.
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в мире, казахстан
08:13 07.11.2021 (обновлено: 16:38 07.11.2021)
В Казахстане шесть человек погибли при ЧП на шахте
Шесть человек погибли и двое пострадали из-за выброса метана на шахте в Казахстане
АЛМА-АТА, 7 ноя — РИА Новости.
Шесть горняков погибли в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана
, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Авария произошла в 09:30 (06:30 мск).
По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника, 56 самостоятельно вышли на поверхность.
Как уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения, еще двух человек 1960 и 1963 года рождения доставили в больницу имени Макажанова с острым отравлением метаном и угарным газом.
"Диагноз — "токсикогипоксическая энцефалопатия". Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Работу шахты приостановили. В ликвидации последствий аварии участвуют более 20 спасателей и три единицы техники.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
на место происшествия выехала комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным.