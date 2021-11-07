https://ria.ru/20211107/pravitelstvo-1757932366.html
Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры
Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 07.11.2021
Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры
Правительство России выделит более миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:10
2021-11-07T10:10
2021-11-07T10:10
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит более миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, будут получены в регионах досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".Речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Она улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.Кроме того, часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 километра. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, уфа, правительство рф, россия
Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры
Правительство выделит более миллиарда рублей на инфраструктуру в Уфе и Екатеринбурге
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Правительство России выделит более миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе
и Екатеринбурге
, сообщает пресс-служба кабмина
.
Уточняется, что деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, будут получены в регионах досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".
"Федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Более 1,1 миллиарда рублей на эти цели будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область", - говорится в сообщении.
Речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Она улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.
Кроме того, часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 километра. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.