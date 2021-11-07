https://ria.ru/20211107/pravitelstvo-1757932366.html

Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры

Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 07.11.2021

Регионам выделят средства на развитие инфраструктуры

Правительство России выделит более миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:10

2021-11-07T10:10

2021-11-07T10:10

екатеринбург

уфа

правительство рф

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России выделит более миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что деньги, предусмотренные в бюджете на 2022-2023 годы, будут получены в регионах досрочно, поскольку строительство идет с опережением. Работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".Речь в том числе идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге, где появится трамвайная линия. Она улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе.Кроме того, часть средств пойдет на строительство водовода в Кировском и Дёмском районах Уфы, общая протяженность которого составит 23,4 километра. В будущем это позволит обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.

https://ria.ru/20211106/kinostudiya-1757860133.html

екатеринбург

уфа

россия

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екатеринбург, уфа, правительство рф, россия