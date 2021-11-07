https://ria.ru/20211107/nikaragua-1757971286.html

В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах

В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах - РИА Новости, 07.11.2021

В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах

Власти Никарагуа не пригласили Организацию американских государств (ОАГ) наблюдать за выборами президента, так как это организация является инструментом... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:38

2021-11-07T19:38

2021-11-07T19:39

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эво моралес

организация американских государств

мид никарагуа

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МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Никарагуа не пригласили Организацию американских государств (ОАГ) наблюдать за выборами президента, так как это организация является инструментом агрессии и вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.По словам главы МИД, это уже было продемонстрировано на практике, когда вмешательство ОАГ во внутреннюю политику Боливии привело к госперевороту в стране.В ноябре 2019 года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.

https://ria.ru/20211104/blokirovka-1757666170.html

сша

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никарагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, выборы, сша, боливия, никарагуа, эво моралес, организация американских государств, мид никарагуа