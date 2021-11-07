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В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах
В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах - РИА Новости, 07.11.2021
В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах
Власти Никарагуа не пригласили Организацию американских государств (ОАГ) наблюдать за выборами президента, так как это организация является инструментом... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T19:38
2021-11-07T19:39
в мире
выборы
сша
боливия
никарагуа
эво моралес
организация американских государств
мид никарагуа
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МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Никарагуа не пригласили Организацию американских государств (ОАГ) наблюдать за выборами президента, так как это организация является инструментом агрессии и вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.По словам главы МИД, это уже было продемонстрировано на практике, когда вмешательство ОАГ во внутреннюю политику Боливии привело к госперевороту в стране.В ноябре 2019 года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.
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в мире, выборы, сша, боливия, никарагуа, эво моралес, организация американских государств, мид никарагуа
19:38 07.11.2021 (обновлено: 19:39 07.11.2021)
 
В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах

Глава МИД Никарагуа: ОАГ как инструмент вмешательства США не будет наблюдать за выборами

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Fotolia / carles
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МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Власти Никарагуа не пригласили Организацию американских государств (ОАГ) наблюдать за выборами президента, так как это организация является инструментом агрессии и вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.
"Я думаю, понятно, что Никарагуа говорит ОАГ: "нет, мы не хотим твоего присутствия на этих выборах, мы тебя не приглашаем", потому что совершенно ясно, что ОАГ родилась как организм североамериканского вмешательства, чтобы сделать эффективной политику Монро, то есть политику доминирования и контроля над всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, как будто бы они были частью США", - сказал министр.
По словам главы МИД, это уже было продемонстрировано на практике, когда вмешательство ОАГ во внутреннюю политику Боливии привело к госперевороту в стране.
"Поэтому как мы можем пригласить организацию, которая является инструментом агрессии США против демократических и прогрессивных стран?" - подчеркнул министр.
В ноябре 2019 года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.
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В миреВыборыСШАБоливияНикарагуаЭво МоралесОрганизация американских государствМИД Никарагуа
 
 
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