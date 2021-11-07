19:38 07.11.2021 (обновлено: 19:39 07.11.2021)
В МИД Никарагуа объяснили отсутствие наблюдателей ОАГ на выборах
Глава МИД Никарагуа: ОАГ как инструмент вмешательства США не будет наблюдать за выборами
"Я думаю, понятно, что Никарагуа говорит ОАГ: "нет, мы не хотим твоего присутствия на этих выборах, мы тебя не приглашаем", потому что совершенно ясно, что ОАГ родилась как организм североамериканского вмешательства, чтобы сделать эффективной политику Монро, то есть политику доминирования и контроля над всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, как будто бы они были частью США", - сказал министр.
По словам главы МИД, это уже было продемонстрировано на практике, когда вмешательство ОАГ во внутреннюю политику Боливии привело к госперевороту в стране.
"Поэтому как мы можем пригласить организацию, которая является инструментом агрессии США против демократических и прогрессивных стран?" - подчеркнул министр.
В ноябре 2019 года ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Как указала в предварительном докладе группа аудиторов, проводивших проверку, "статистически маловероятно", что Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.
Доклад ОАГ тогда лишь усилил влияние оппозиции, которая заявляла о фальсификациях на выборах президента. Моралес под давлением военных и на фоне протестов в стране ушел с поста президента. При разгоне протестов, которые продолжились после ухода Моралеса, погибли десятки людей, что было доказано в ходе расследования международных экспертов.