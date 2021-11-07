Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211107/nikaragua-1757969906.html
В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах
В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах - РИА Новости, 07.11.2021
В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах
Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T19:27
2021-11-07T19:27
в мире
выборы
никарагуа
даниэль ортега
мид никарагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757529162_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_a03ed2344bf31f61b553f3ca54e7af64.jpg
МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.Глава МИД подчеркнул, что страна будет иметь президента, избранного законным и конституционным путем, волей народа.Более 4 миллионов граждан выберут президента и парламент страны на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться своего переизбрания на четвертый срок подряд и пятый во всей его политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.В выборах депутатов парламентов примут участие 10 национальных и шесть региональных партий.Следить за ходом выборов приехали около 250 международных наблюдателей и 40 журналистов зарубежных СМИ из стран Америки, Европы, Азии и Африки, включая делегации из России и Абхазии.Победителями в первом туре может стать пара кандидатов на пост президента и вице-президента, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующих кандидатов. Инаугурация запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.
https://ria.ru/20211104/blokirovka-1757666170.html
https://ria.ru/20210808/nikaragua-1744883290.html
никарагуа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757529162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cd8831056ed9ceeb6ea0c3f8a491433a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, выборы, никарагуа, даниэль ортега, мид никарагуа
19:27 07.11.2021
 
В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах

Глава МИД Никарагуа назвал президентские выборы свободными и прозрачными

© AP Photo / Esteban FelixЖенщина во время голосования на избирательном участке в Манагуа в Никарагуа
Женщина во время голосования на избирательном участке в Манагуа в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Esteban Felix
Читать ria.ru в
МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.
"В воскресенье у нас будут свободные, достойные, честные, прозрачные выборы, основанные на национальном суверенитете", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что страна будет иметь президента, избранного законным и конституционным путем, волей народа.
"Народ Никарагуа руководит властями страны, а не империя. Не имперские державы избирают власти Никарагуа, это должно быть ясно", - подчеркнул глава МИД.
Более 4 миллионов граждан выберут президента и парламент страны на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться своего переизбрания на четвертый срок подряд и пятый во всей его политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.
Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 02:13
В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
В выборах депутатов парламентов примут участие 10 национальных и шесть региональных партий.
Следить за ходом выборов приехали около 250 международных наблюдателей и 40 журналистов зарубежных СМИ из стран Америки, Европы, Азии и Африки, включая делегации из России и Абхазии.
Победителями в первом туре может стать пара кандидатов на пост президента и вице-президента, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующих кандидатов. Инаугурация запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 01:45
Блинкен заявил, что США не верят в свободные выборы в Никарагуа
 
В миреВыборыНикарагуаДаниэль ОртегаМИД Никарагуа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"
03:28Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
03:24Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне
03:21"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о России
03:19Кинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеров
03:15Автомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время суток
03:13Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
03:10Гендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штата
03:00Для уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяца
02:35Врач рассказала, почему нельзя пить горячий чай
02:29Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
02:15Гражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефону
02:15Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
02:10На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
02:07Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
02:06Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
01:57Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
01:40Названы лидеры среди регионов России по доступности аренды жилья
01:29Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штамма
01:24Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока — 2"Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19Назван оптимальный день для запуска российской станции к Луне"Предательство!" В Раде возмутились словами генерала Армии США о РоссииКинолог рассказал, как защитить собаку от догхантеровАвтомобилистам напомнили о правилах вождения в темное время сутокГреф рассказал, как защитить сбережения от инфляцииГендиректор МХАТа хочет провести масштабное сокращение нетворческого штатаДля уплаты налогов на недвижимость осталось меньше месяцаВрач рассказала, почему нельзя пить горячий чайЗахарова объяснила, как США могут наладить отношения с РоссиейГражданам раскрыли секреты борьбы с рекламой по телефонуПульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в ДонбассеЗеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистовГреф оценил риск возникновения нового мирового кризисаЗахарова рассказала об "очередной химере" ЗападаНазваны лидеры среди регионов России по доступности аренды жильяГинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от "дельта"-штаммаЗахарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы