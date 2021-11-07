https://ria.ru/20211107/nikaragua-1757969906.html

В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах

В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах - РИА Новости, 07.11.2021

В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах

Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:27

2021-11-07T19:27

2021-11-07T19:27

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МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.Глава МИД подчеркнул, что страна будет иметь президента, избранного законным и конституционным путем, волей народа.Более 4 миллионов граждан выберут президента и парламент страны на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться своего переизбрания на четвертый срок подряд и пятый во всей его политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.В выборах депутатов парламентов примут участие 10 национальных и шесть региональных партий.Следить за ходом выборов приехали около 250 международных наблюдателей и 40 журналистов зарубежных СМИ из стран Америки, Европы, Азии и Африки, включая делегации из России и Абхазии.Победителями в первом туре может стать пара кандидатов на пост президента и вице-президента, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующих кандидатов. Инаугурация запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.

https://ria.ru/20211104/blokirovka-1757666170.html

https://ria.ru/20210808/nikaragua-1744883290.html

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в мире, выборы, никарагуа, даниэль ортега, мид никарагуа