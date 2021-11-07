В МИД Никарагуа заявили о свободных президентских выборах
Глава МИД Никарагуа назвал президентские выборы свободными и прозрачными
© AP Photo / Esteban FelixЖенщина во время голосования на избирательном участке в Манагуа в Никарагуа
© AP Photo / Esteban Felix
МАНАГУА, 7 ноя – РИА Новости. Выборы президента Никарагуа, которые проходят в стране 7 ноября, будут свободными и прозрачными, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Денис Монкада.
"В воскресенье у нас будут свободные, достойные, честные, прозрачные выборы, основанные на национальном суверенитете", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что страна будет иметь президента, избранного законным и конституционным путем, волей народа.
"Народ Никарагуа руководит властями страны, а не империя. Не имперские державы избирают власти Никарагуа, это должно быть ясно", - подчеркнул глава МИД.
Более 4 миллионов граждан выберут президента и парламент страны на ближайший пятилетний срок. Находящийся у власти 76-летний президент Даниэль Ортега будет добиваться своего переизбрания на четвертый срок подряд и пятый во всей его политической карьере. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, будет избираться на этот пост во второй раз.
Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента. До победы Ортеги на выборах 2006 года движение имело широкую поддержку, однако несколько растеряло популярность из-за коррупционных скандалов и сомнительных с точки зрения избирателей политических альянсов на последующих выборах.
В выборах депутатов парламентов примут участие 10 национальных и шесть региональных партий.
Победителями в первом туре может стать пара кандидатов на пост президента и вице-президента, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующих кандидатов. Инаугурация запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.
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